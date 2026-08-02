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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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153
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Пекло на Сумщині: окупанти засипали КАБами громаду

У Ковпаківському районі пошкоджені об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення та транспорт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ворог атакує Сумщину

Ворог атакує Сумщину / © ДСНС

Сьогодні, 2 серпня, ворог завдав шести ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Унаслідок влучань у Ковпаківському районі пошкоджені об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення та транспорт. Триває обстеження й ліквідація наслідків. На щастя, люди не постраждали», — уточнив він.

Удари по Україні 2 серпня — що відомо

Росіяни атакували Харків — один із дронів влучив у дах житлового будинку. Минулося без жертв та постраждалих.

Ворог також атакував реактивним БпЛА типу «Shahed» Миколаїв. Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків пошкоджено освітній заклад та шкільний автобус.

Також повідомлялося, що Росія знову атакувала Київську область ударними дронами вночі. У Броварському районі спалахнули склади, також пошкоджено приватний будинок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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