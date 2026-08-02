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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Загадкові дрони над Європою: у Зеленського натякнули на нову тактику Кремля

У Зеленського наголосили: важливо, щоб західні партнери знали про російські операції і не піддавалися провокаціям.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Українські дрони

Українські дрони

Росія продовжує гібридну війну. Один із способів — окупанти забирають вцілілі українські дрони для провокацій у Європі.

Про це повідомляє радник президента Сергій Бескрестнов («Флеш») на інформацію журналістів з «Мілітарного».

«Ворог використовує наші БПЛА для своїх завдань. Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою — це були (та будуть) „Суперками“ та „Орлани“ із зірками на крилах?», — написав він у неділю, 2 серпня.

У Зеленського наголосили: важливо, щоб західні партнери знали про російські операції і не піддавалися провокаціям.

«Гібридна, сучасна війна так і відбувається», — підкреслив він.

Загроза для НАТО з боку Росії — що відомо

Нагадаємо, британська розвідка дізналася, що Путін може готувати новий етап ескалації у відносинах із НАТО. За їхніми даними, Росія розраховує використати зміну влади у Лондоні та відволікання уваги США.

Окрім того, європейські політики попереджають, що Росія розробляє план провокацій під «чужим прапором» проти країн східного флангу НАТО — Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Кремль думає завдати ударів по об’єктах у цих країнах, перехопленими українськими дронами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
218
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