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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Загадочные дроны над Европой: у Зеленского намекнули на новую тактику Кремля

В Зеленском подчеркнули: важно, чтобы западные партнеры знали о российских операциях и не подвергались провокациям.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Украинские дроны

Украинские дроны

Россия продолжает гибридную войну. Один из способов — оккупанты забирают уцелевшие украинские дроны для провокаций в Европе.

Об этом сообщает советник президента Сергей Бескрестнов («Флэш») на информацию журналистов из «Милитарного».

«Враг использует наши БПЛА для своих задач. Я могу вам точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций. Неужели кто-то считает, что загадочные БПЛА над Европой — это были (и будут) „Суперками“ и „Орланы“ со звездами на крыльях?», — написал он в воскресенье, 2 августа.

В Зеленском подчеркнули: важно, чтобы западные партнеры знали о российских операциях и не подвергались провокациям.

«Гибридная, современная война так и происходит», — подчеркнул он.

Угроза НАТО со стороны России — что известно

Напомним, британская разведка узнала, что Путин может готовить новый этап эскалации в отношениях с НАТО. По их данным, Россия рассчитывает использовать смену власти в Лондоне и отвлечение США.

Европейские политики также предупреждают, что Россия разрабатывает план провокаций под «чужим флагом» против стран восточного фланга НАТО — Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Кремль думает нанести удары по объектам в этих странах, перехваченным украинскими дронами.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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