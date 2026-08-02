Загадочные дроны над Европой: у Зеленского намекнули на новую тактику Кремля

Украинские дроны

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Россия продолжает гибридную войну. Один из способов — оккупанты забирают уцелевшие украинские дроны для провокаций в Европе.

Об этом сообщает советник президента Сергей Бескрестнов («Флэш») на информацию журналистов из «Милитарного».

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«Враг использует наши БПЛА для своих задач. Я могу вам точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций. Неужели кто-то считает, что загадочные БПЛА над Европой — это были (и будут) „Суперками“ и „Орланы“ со звездами на крыльях?», — написал он в воскресенье, 2 августа.

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В Зеленском подчеркнули: важно, чтобы западные партнеры знали о российских операциях и не подвергались провокациям.



«Гибридная, современная война так и происходит», — подчеркнул он.

Угроза НАТО со стороны России — что известно

Напомним, британская разведка узнала, что Путин может готовить новый этап эскалации в отношениях с НАТО. По их данным, Россия рассчитывает использовать смену власти в Лондоне и отвлечение США.

Европейские политики также предупреждают, что Россия разрабатывает план провокаций под «чужим флагом» против стран восточного фланга НАТО — Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Кремль думает нанести удары по объектам в этих странах, перехваченным украинскими дронами.

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