Путин готовит масштабную провокацию против НАТО: что узнала британская разведка

Путин хочет испытать НАТО / © Associated Press

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По данным источников в британской разведке, российский диктатор Владимир Путин намерен бросить прямой вызов НАТО в ближайшие несколько месяцев. В Кремле стремятся проверить решимость нового правительства Великобритании во главе с Энди Бернемом, а также воспользоваться тем, что внимание Дональда Трампа пока приковано к ситуации вокруг Ирана.

Об этом сообщает Daily Mail.

Разведка Британии ожидает провокацию России против НАТО

Ожидается, что Москва попытается найти слабые места в позициях союзников после того, как Энди Бернем сменил Кира Стармера в должности премьер-министра.

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Параллельно Россия меняет тактику истощения британских ресурсов: после того, как в прошлом месяце бойцы Королевской морской пехоты перехватили у Ла-Манша нефтяной танкер из «теневого флота», РФ перенаправила эти суда в Атлантику через воды к северу от Шетландских островов.

Признаки давления наблюдались и при передаче власти в Лондоне. В прошлый понедельник российский фрегат вызвал беспокойство британцев, поскольку провел обучение с боевыми стрельбами всего в 46 милях к югу от Плимута. Но разведчики предостерегают от угрозы более масштабной провокации.

«Сейчас существует твердое убеждение, что Путин готовит какую-то прямую конфронтацию с НАТО в какой-то момент в течение нескольких месяцев. На это влияют ряд факторов — убеждение, что Трампа отвлекает Иран, и признаки раскола среди украинского руководства», — сообщают источники в разведке Великобритании.

В частности, источник разведки добавил, что события на фронте в Украине вызывают в Кремле разочарование.

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По его словам, смена руководства в Великобритании побуждает Путина проверить Бернема и посмотреть, сможет ли он использовать какие-либо разногласия между старой и новой администрациями.

Параллельно растет напряженность в отношениях с Тегераном. Иран угрожает нанести удары по британским военным базам, считая их «законными целями» из-за разрешения на использование для американских бомбардировщиков. Несмотря на то, что Лондон позволяет США использовать объекты только в «оборонительных» целях, британские спецслужбы уже развернули масштабную тайную операцию по отражению возможных атак.

Беспокойство вызывает и уязвимость Британии перед баллистическими ракетами. Аналитик ресурса Defence Eye Тим Рипли заметил:

«Главнокомандующий вооруженными силами Америки на Ближнем Востоке, адмирал Брэд Купер, подтвердил, что иранцы имеют ракету такого типа, дальность которой потенциально может поразить Лондон».

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В Министерстве обороны Британии заверили, что страна готова 24/7 к защите от воздушных и ракетных угроз. Сам глава оборонного ведомства Уэс Стритинг выразил жесткую позицию по действиям Москвы:

«Россия не должна сомневаться в решимости этого правительства и премьер-министра противостоять российской агрессии не только в Украине, но и какой-либо агрессии против Великобритании и наших союзников».

Российский корабль открыл огонь у Британии

Напомним, российский военный корабль «Неустрашимый» провел 30-минутные учения с боевыми артиллерийскими стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях от южного побережья Великобритании. Событие произошло под пристальным наблюдением британского и французского оборонных ведомств.

Перед началом стрельбы экипаж российского фрегата сообщил о своих намерениях британскому патрульному кораблю HMS Tyne и попросил его отойти на безопасное расстояние, что британское судно и сделало. Связь с кораблем для уточнения намерений устанавливал французский военный самолет.

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Инцидент произошел на фоне роста российского военно-морского присутствия вблизи вод Великобритании в последние месяцы. Это может быть сигналом для нового британского премьер-министра Энди Бернема, хотя источники в Минобороны Британии воздержались от комментариев по поводу возможной умышленной привязки учений к началу его премьерства.

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