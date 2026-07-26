Этот знак зодиака оберегают сразу четыре ангела: кого так любят высшие силы

Какие ангелы-хранители Овна / © Freepik

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Астрологи и приверженцы эзотерических практик убеждены, что некоторые знаки зодиака находятся под особым покровительством небесных сил. Именно поэтому они чаще находят выход из самых сложных ситуаций, легче переживают жизненные испытания и избегают серьезных опасностей. Считается, что среди всех знаков особое место занимает Овен. По астрологическим представлениям, его одновременно оберегают четыре ангела-хранителя, каждый из которых отвечает за определенную сферу жизни.

Почему именно Овен

Овен — первый знак зодиакального круга. Он символизирует начало нового цикла, решительность, смелость и сильную внутреннюю энергию. Люди, рожденные под этим знаком, часто берут на себя ответственность, не боятся рисковать и готовы действовать даже тогда, когда другие колеблются.

Именно из-за такой активности, по словам эзотериков, Овны якобы нуждаются в особо сильной небесной защите. Ведь они чаще других оказываются в сложных ситуациях, но в то же время удивительным образом находят правильный выход.

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Первый ангел — защитник от опасности

Считается, что первый небесный покровитель предохраняет Овнов от серьезных жизненных рисков. Именно его помощью приверженцы духовных практик объясняют случаи, когда человек в последний момент меняет решение или неожиданно избегает неприятностей.

Такая защита якобы помогает вовремя ощутить опасность и не совершить роковой ошибки.

Второй ангел — покровитель удачи

Второй небесный защитник отвечает за счастливые стечения обстоятельств. Через него Овны могут оказаться в нужном месте в нужное время, найти перспективную работу, встретить важного человека или получить шанс, который изменит жизнь.

Именно поэтому многие представители этого знака часто говорят, что удача сама находит их.

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Третий ангел — источник силы

Овны нередко сталкиваются с большими нагрузками, но быстро восстанавливаются после трудностей. Эзотерики объясняют это поддержкой третьего ангела, который дарит внутреннюю выносливость, мужество и желание двигаться вперед даже после серьезных неудач.

Благодаря этому представители знака не любят долго унывать и способны начинать все сначала.

Четвертый ангел — проводник правильных решений

Последний небесный покровитель помогает Овнам распознавать верный путь. Именно он, по поверьям, подсказывает нужные решения через интуицию, случайные встречи или знаки судьбы.

Иногда человеку кажется, что ответ пришел сам собой. Приверженцы астрологии считают, что именно так проявляется поддержка высших сил.

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Как Овнам сохранить благосклонность небесных сил

По мнению эзотериков, небесная защита усиливается, если человек живет честно, помогает другим, не держит обид и не теряет веру в свои силы. Также советуют чаще благодарить за все хорошее, что происходит в жизни, и не использовать свои способности во вред другим.

Считается, что благие поступки лишь укрепляют связь с небесными покровителями.

Следует ли верить таким прогнозам

Астрология и подобные духовные учения не имеют подтверждения, поэтому воспринимать их следует как элемент личных убеждений и символического толкования характера человека. Однако для многих такие истории становятся источником вдохновения, придают уверенности в собственных силах и помогают сохранять позитивный настрой даже в непростые времена.

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