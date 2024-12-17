Мудрика тимчасово відсторонили від футболу через провалений допінг-тест

Українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг, тимчасово відсторонили від футболу.

Про це повідомляє видання The Times.

Джерело стверджує, що 23-річний українець був тимчасово відсторонений від футболу після того, як отримав повідомлення про свій позитивний тест на допінг від Футбольної асоціації Англії (FA).

Зазначається, що Мудрик заперечує навмисне вживання забороненої речовини. У серпні він пройшов допінг-тест, який був негативним. Однак наступний тест уже був позитивним.

Михайло стверджує, що після серпневого тесту він нічого не змінював у своєму розпорядку дня. Він вважає, що заборонений препарат міг потрапити до його організму за кордоном, оскільки знайдена речовина недоступна у Великій Британії.

"Челсі" уже розпочав внутрішнє розслідування та підтримує гравця, який повністю співпрацює з клубом.

Згідно з правилами FA, гравець може бути повідомлений про результат допінг-тесту, а потім тимчасово відсторонений. Йому надається можливість надати пояснення до того, як буде ухвалено рішення щодо звинувачення.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Михайла наприкінці жовтня.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

За інформацією журналіста та коментатора Володимира Звєрова, максимальне покарання, яке може загрожувати Мудрику, це відсторонення на 4 роки.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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