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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
164
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Мудрик після зняття дискваліфікації прибув до Гонконгу на передсезонну підготовку "Челсі"

Українець повертається до футболу після зняття з нього дискваліфікації за допінг.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / © Associated Press

Український вінгер Михайло Мудрик прибув до Гонконгу, де приєднається до передсезонної підготовки "Челсі".

25-річний футболіст повертається до роботи з першою командою лондонського клубу після того, як з нього зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

Підготовка проходитиме під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

Для Мудрика це стане першим повноцінним тренувальним процесом після тривалої паузи, пов'язаної з відстороненням за допінг.

Раніше стали відомі плани "Челсі" щодо Мудрика. У клубі розраховують оцінити його фізичну форму та готовність до нового сезону під час тренувального збору. Після цього буде ухвалено рішення — українець залишиться в команді чи вирушить в оренду.

Наступний матч "Челсі" проведе 5 серпня — у товариському поєдинку лондонці зустрінуться з "Ювентусом".

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначалося, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

У квітні 2026 року Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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