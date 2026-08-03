Мудрик после снятия дисквалификации прибыл в Гонконг на предсезонную подготовку "Челси"

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Украинский вингер Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где присоединится к предсезонной подготовке "Челси".

25-летний футболист возвращается к работе с первой командой лондонского клуба после того, как с него сняли дисквалификацию за употребление допинга.

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Подготовка будет проходить под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

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Для Мудрика это станет первым полноценным тренировочным процессом после продолжительной паузы, связанной с отстранением за допинг.

Ранее стали известны планы "Челси" по Мудрику. В клубе рассчитывают оценить его физическую форму и готовность к новому сезону во время тренировочного сбора. После этого будет принято решение — украинец останется в команде или отправится в аренду.

Следующий матч "Челси" проведет 5 августа — в товарищеском поединке лондонцы встретятся с "Ювентусом".

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

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В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не использовал никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечалось, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

В апреле 2026 года Мудрик получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.

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С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.

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