Сильные взрывы, черный дым и погибшие: Россия массированно атаковала областной центр Украины (фото, видео)

Последствия атаки на Запорожье

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Накануне россияне нанесли по Запорожью удары управляемыми авиационными бомбами (УАБ). Два вражеских самолета интенсивно бомбили областной центр. Смертоносные снаряды попали в частный сектор и жилые массивы в самом центре города. Один человек погиб, 31 ранен, десятки многоэтажек и частных домов разрушены.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Последствия атаки на Запорожье

Одна российская авиабомба в мгновение ока превратила сразу три частных двора в сплошные руины. Этот жестокий удар унес жизнь одной жительницы Запорожья.

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Из разрушенного дома тело 71-летней пенсионерки выносят волонтеры и спасатели ГСЧС. Первыми после падения КАБ на помощь бросились соседи. Мужа погибшей женщины удалось спасти из-под обломков.

Александр, пострадавший: «Услышал сильный взрыв, услышал, как разлетаются стекла. Вышел на улицу, увидел черный дым и сразу побежал сюда… Потом люди начали собираться и уже обнаружили, что здесь под завалами находится женщина».

Еще одну пострадавшую из соседнего разрушенного дома также удалось достать из-под завалов и оперативно передать медикам.

На этой улице российская бомба полностью разрушила три дома, еще около десятка повреждено мощной ударной волной и осколками. Александр живет в ста метрах отсюда. Говорит, что война в 2022 году уже лишила его собственного дома, а теперь разрушает жизнь семьи и в эвакуации.

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Александр Дмитриевич, переселенец из Гуляйполя: «В общежитии все прятались в коридоре… Страх и ужас! Я же сам из Гуляйполя, у нас в Гуляйполе происходит то же самое. И вот снова по мирным людям! Ведь ничего военного нет — зачем они обстреливают мирных людей? У меня вообще в голове это не укладывается».

Атака на центр Запорожья

Эта авиаатака оказалась не последней. Когда съемочная группа ТСН возвращалась из Шевченковского района, оккупанты начали сбрасывать авиабомбы уже на центр города.

Одна из бомб попала прямо между многоэтажками. На месте мгновенно загорелись припаркованные во дворе автомобили, загорелся балкон на первом этаже. Из разрушенных квартир спасатели и волонтеры выносили окровавленных людей.

Поблизости нет никаких военных объектов, однако эти гражданские улицы уже не в первый раз страдают от российских обстрелов. На помощь другу сразу прибежал Александр. Накануне, говорит он, его товарищ — житель этого многоэтажного дома — рассказывал, как понемногу восстанавливает квартиру после предыдущего обстрела.

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Александр Мироненко, житель Запорожья: «Им только что привезли окна после первого прилета. Говорит: "Будем ставить новые окна". Я говорю: "Они, эти подонки, что-то не достигли своей цели, еще ожидаются прилеты". Вот я, когда услышал взрыв, сразу прибежал к друзьям, чтобы помочь. Вывели дедушек, слава Богу, погибших не вижу».

В результате вражеских атак медицинская помощь потребовалась более чем трем десяткам человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время врачи борются за их жизнь.

На местах попаданий непрерывно работают коммунальные службы, которые постепенно приводят территории в порядок.

Последствия атаки на Марганец

В Марганце Днепропетровской области полицейским пришлось самим оказывать помощь и доставлять в больницу женщину, поскольку на месте прилета не было связи. Враг нанес удар по местной заправке с помощью FPV-дрона. Вспыхнул пожар. Когда на место прибыли экстренные службы, оккупанты нанесли второй удар. Ранения получили две женщины. Правоохранители оказали им домедицинскую помощь, однако одна из пострадавших находилась в очень тяжелом состоянии: с ранением головы и другими травмами.

Из-за отсутствия связи вызвать скорую помощь было невозможно. Поэтому, чтобы не терять времени, полицейские перенесли пострадавшую в свою машину и доставили в больницу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 71-летнюю женщину НЕ СМОГЛИ СПАСТИ! Адские кадры из ЗАПОРОЖЬЯ! КАбы РАЗГРОМИЛИ УЛИЦУ!

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