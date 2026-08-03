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46-летняя Соломия Витвицкая пошла в декрет и назвала месяц, когда родит первенца
Уже совсем скоро у ведущей и мужа-военного родится сын.
Украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая недавно раскрыла свой вес во время беременности, объявила о декрете.
Звезда временно простилась с работой в эфире, о чем она сообщила в своем фотоблоге. Беременная Соломия призналась, что до последнего не хотела покидать любимое дело и продолжала работать, однако теперь решила полностью посвятить время подготовке к рождению первенца.
По словам Соломии, впереди ее ждут последние недели беременности. Именно этот период она хочет провести спокойно: завершить обустройство дома, подготовить все необходимое для малыша и просто насладиться этим этапом жизни.
«Официально — в декрете. Если честно, до сих пор не могу привыкнуть к этому мнению. Почти до последнего мне хотелось работать. Быть в эфире, просыпаться еще до рассвета, готовиться к выпускам новостей и делать то, что люблю уже много-много лет подряд. Впереди последние недели ожидания. Очень хочется использовать их не только в завершение ремонта и подготовку дома к появлению нашего малыша, но и просто побыть в этом особом моменте. Без спешки», — поделилась ведущая.
Витвицкая также рассекретила, что по прогнозам врачей, их с мужем ребенок должен родиться уже в сентябре. Поэтому ближайшие недели для семьи будут особенно волнующими. Кроме того, телеведущая поблагодарила всех, кто поддерживает ее во время беременности: родных, коллег и поклонников, которые присылают теплые пожелания.
«Совершенно скоро начнется новый этап моей жизни. И, кажется, самый важный. Благодарю всех за поддержку, коллег — за плечо, а всех, кто пишет комментарии, — за пожелания и теплые слова. Вы не представляете, как это для меня ценно и важно», — растрогала Соломия.
Напомним, Соломия Витвицкая ждет сына от своего мужа-военного Алексея Ситайла. Супруги официально узаконили брак в конце июня этого года. Для 46-летней ведущей этот ребенок станет первым.