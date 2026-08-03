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В туристической стране в разгар сезона произошло мощное землетрясение
Сообщения о жертвах или повреждении имущества в результате подземных толчков в Египте не поступали.
В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки которого ощутили жители нескольких стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает The Independent.
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 38 километрах к северу от города Суэц. Пока информации, о погибших, пострадавших или значительных разрушениях не поступало.
Толчки почувствовали жители Израиля, Сектора Газы, Иордании и Ливана, которые сообщали о дрожащей земле. В ответ на землетрясение Египетский Красный Полумесяц активировал план экстренного реагирования в пострадавших губернаторствах.
Местных жителей призвали не заходить в здания с возможными конструктивными повреждениями и следить за официальными сообщениями, пока специалисты оценивают последствия стихии.
Напомним, в Италии произошло самое мощное землетрясение более 40 лет, есть десятки пострадавших.