В туристической стране в разгар сезона произошло мощное землетрясение

Египет всколыхнуло землетрясение / © Associated Press

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В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки которого ощутили жители нескольких стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает The Independent.

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Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 38 километрах к северу от города Суэц. Пока информации, о погибших, пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

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Толчки почувствовали жители Израиля, Сектора Газы, Иордании и Ливана, которые сообщали о дрожащей земле. В ответ на землетрясение Египетский Красный Полумесяц активировал план экстренного реагирования в пострадавших губернаторствах.

Местных жителей призвали не заходить в здания с возможными конструктивными повреждениями и следить за официальными сообщениями, пока специалисты оценивают последствия стихии.

Напомним, в Италии произошло самое мощное землетрясение более 40 лет, есть десятки пострадавших.

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