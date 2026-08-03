Государство выдало индийской семье трехкомнатную квартиру в Киевской области: в ЦПД раскрыли правду

Ключи от квартиры (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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В социальных сетях распространяют вымышленную историю об индийской семье, которой украинские власти якобы предоставили трехкомнатную квартиру в Киевской области.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что этот вброс является частью российской информационной операции.

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По данным Центра, в соцсетях появилась фотография якобы украинского чиновника и индийской семьи с тремя детьми. Авторы публикаций утверждают, что семья Венкатеша Сринивасана живет в Украине «чуть больше года» и якобы получила от государства трехкомнатную квартиру.

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Также в сообщениях заявляют, что эта информация вызвала скандал и возмущение среди украинцев.

Фейковая новость.

Что установили в Центре

В ЦПД отметили, что история полностью придумана. В украинских официальных источниках и информационном пространстве нет упоминаний ни о семье с такой фамилией, ни о передаче ей жилья.

Фотография, иллюстрирующая сообщения, впервые появилась в российских источниках. Анализ снимка также выявил признаки цифрового редактирования, вероятно, с помощью искусственного интеллекта или графических редакторов.

Украинцев призвали проверять источники информации, соблюдать информационную гигиену и не распространять манипулятивные материалы.

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Мигранты в Украине: последние новости

В мае-июне 2026 года Европейская Бизнес Ассоциация опросил украинских работодателей о готовности нанимать работников из других стран. Результаты показали, что большинство компаний не планируют активно привлекать иностранную рабочую силу.

Так, 45% опрошенных предприятий вообще не рассматривают трудоустройство иностранцев. Еще 41% допускают такую возможность только теоретически, а 12% активно изучают этот вариант.

Одной из альтернатив работодатели называют использование внутренних трудовых ресурсов. В частности, 41% респондентов считают, что усиление государственной поддержки трудоустройства внутри перемещенных лиц могло бы помочь сократить кадровый дефицит.

Ранее глава общественной организации «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник заявил, что из-за демографического кризиса состав населения Украины в будущем может существенно измениться. По его мнению, в страну будут приезжать трудовые мигранты, которые могут стать частью украинской политической нации.

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