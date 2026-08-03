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Государство выдало индийской семье трехкомнатную квартиру в Киевской области: в ЦПД раскрыли правду
Российские источники распространили фейк о якобы бесплатном жилье для индийской семьи в Киевской области, чтобы спровоцировать ксенофобию и недовольство среди украинцев.
В социальных сетях распространяют вымышленную историю об индийской семье, которой украинские власти якобы предоставили трехкомнатную квартиру в Киевской области.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что этот вброс является частью российской информационной операции.
По данным Центра, в соцсетях появилась фотография якобы украинского чиновника и индийской семьи с тремя детьми. Авторы публикаций утверждают, что семья Венкатеша Сринивасана живет в Украине «чуть больше года» и якобы получила от государства трехкомнатную квартиру.
Также в сообщениях заявляют, что эта информация вызвала скандал и возмущение среди украинцев.
Что установили в Центре
В ЦПД отметили, что история полностью придумана. В украинских официальных источниках и информационном пространстве нет упоминаний ни о семье с такой фамилией, ни о передаче ей жилья.
Фотография, иллюстрирующая сообщения, впервые появилась в российских источниках. Анализ снимка также выявил признаки цифрового редактирования, вероятно, с помощью искусственного интеллекта или графических редакторов.
Украинцев призвали проверять источники информации, соблюдать информационную гигиену и не распространять манипулятивные материалы.
Мигранты в Украине: последние новости
В мае-июне 2026 года Европейская Бизнес Ассоциация опросил украинских работодателей о готовности нанимать работников из других стран. Результаты показали, что большинство компаний не планируют активно привлекать иностранную рабочую силу.
Так, 45% опрошенных предприятий вообще не рассматривают трудоустройство иностранцев. Еще 41% допускают такую возможность только теоретически, а 12% активно изучают этот вариант.
Одной из альтернатив работодатели называют использование внутренних трудовых ресурсов. В частности, 41% респондентов считают, что усиление государственной поддержки трудоустройства внутри перемещенных лиц могло бы помочь сократить кадровый дефицит.
Ранее глава общественной организации «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник заявил, что из-за демографического кризиса состав населения Украины в будущем может существенно измениться. По его мнению, в страну будут приезжать трудовые мигранты, которые могут стать частью украинской политической нации.