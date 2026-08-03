Отсчет начался: Польша готовится к большой войне с РФ

Польские военные / © Associated Press

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Польша планирует потратить миллиарды на военные нужды, чтобы удержать Россию от прямого столкновения с НАТО.

Об этом сообщает National Post.

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Куда потратят средства из ЕС

В рамках ключевых оборонных расходов, поступающих по кредиту Европейского Союза, Варшава вкладывает почти 44 миллиарда евро (71 миллиард долларов) в усиление своей военной инфраструктуры на фоне российской угрозы.

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В издании отмечают, что перехват российских самолетов над Балтикой, кибератаки на польские железные дороги и больницы, а также дроны и ракеты, которые пересекают границы Польши, убедили польских политиков не откладывать возможное сдерживание РФ на будущий бюджет.

Польша становится крупнейшим отдельным бенефициаром оборонного бюджета программы «Действие безопасности для Европы» (SAFE) в размере 150 миллиардов евро. Средства предназначены для:

модернизации армии,

расширения отечественного сектора вооружений,

вознаграждения польских фирм, сотрудничающих с производителями оборонной продукции.

Приблизительно 4,8% ВВП страны будет направлено на оборону.

Польша предупреждает союзников о планах РФ по захвату новых земель

Президент Канадского польского конгресса и руководитель отдела по связям с заинтересованными сторонами Варшавского форума безопасности 2023 Доминик Рошак отметил, что Польша давно предупреждала Европу об «экспансионистских амбициях России».

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«Польша считает себя гарантом региональной безопасности вдоль восточной границы ЕС и НАТО, включая более уязвимые страны Балтии. Я разделяю мнение, что сильная и эффективная армия — это единственный способ сдержать Россию от прямой конфронтации с НАТО», — сказал он.

Польша готовится к войне с РФ в течение следующих пяти лет

По словам Рошака, планирование расходов Польши на оборонку предполагает возможность конфронтации с Россией в течение следующих пяти лет. Он добавил, что до конца мая министр обороны Польши уже подтвердил заключение 50 контрактов в рамках SAFE на сумму около 120 миллиардов злотых.

Он признал, что существует риск того, что Россия будет превентивно двигаться к эскалации еще до того, как Польша наладит военную готовность.

«Решимость НАТО является самым большим сдерживающим фактором для расширения нынешнего конфликта на запад», — сказал Рошак.

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Он считает, что показателем успеха программы будет сильная и суверенная Украина, поскольку стабильность на востоке Польши неотделима от самой Польши.

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Угроза нападения России на НАТО — последние новости

Напомним, Польша, Финляндия и Литва могут разместить дополнительное американское нестратегическое ядерное оружие в Европе из-за роста угроз со стороны России. Это решение обсуждается внутри НАТО. Более того, эксперты не исключают, что США уже могли перебросить модернизированные авиационные бомбы B-61-12 на британскую авиабазу Лейкенхит.

В Минобороны Польши уверяют, что сейчас Путин не готовит полномасштабное вторжение, но Кремль продолжает эскалировать свои действия.

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