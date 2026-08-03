Держава видала індійській родині трикімнатну квартиру на Київщині: у ЦПД розкрили правду

Ключи від квартири (ілюстративне фото) / © pixabay.com

Реклама

У соціальних мережах поширюють вигадану історію про індійську родину, якій українська влада нібито надала трикімнатну квартиру на Київщині.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що цей вкид є частиною російської інформаційної операції.

Реклама

За даними Центру, у соцмережах з’явилася фотографія нібито українського посадовця та індійської сім’ї з трьома дітьми. Автори публікацій стверджують, що родина Венкатеша Срінівасана живе в Україні «трохи більше року» та начебто отримала від держави трикімнатну квартиру.

Реклама

Також у дописах заявляють, що ця інформація спричинила скандал і обурення серед українців.

Фейкова новина. / © Центр протидії дезінформації

Що встановили у Центрі

У ЦПД наголосили, що історія повністю вигадана. В українських офіційних джерелах та інформаційному просторі немає згадок ані про родину з таким прізвищем, ані про передавання їй житла.

Фотографія, якою ілюструють повідомлення, вперше з’явилася у російських джерелах. Аналіз знімка також виявив ознаки цифрового редагування — ймовірно, за допомогою штучного інтелекту або графічних редакторів.

Українців закликали перевіряти джерела інформації, дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати маніпулятивні матеріали.

Реклама

Мігранти в Україні: останні новини

У травні–червні 2026 року Європейська Бізнес Асоціація опитала українських роботодавців щодо готовності наймати працівників з інших країн. Результати показали, що більшість компаній поки не планує активно залучати іноземну робочу силу.

Так, 45% опитаних підприємств узагалі не розглядають працевлаштування іноземців. Ще 41% допускають таку можливість лише теоретично, а 12% активно вивчають цей варіант.

Однією з альтернатив роботодавці називають використання внутрішніх трудових ресурсів. Зокрема, 41% респондентів вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб могло б допомогти скоротити кадровий дефіцит.

Раніше голова громадської організації «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник заявив, що через демографічну кризу склад населення України в майбутньому може суттєво змінитися. На його думку, до країни приїжджатимуть трудові мігранти, які згодом можуть стати частиною української політичної нації.

Реклама

Новини партнерів