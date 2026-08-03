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Держава видала індійській родині трикімнатну квартиру на Київщині: у ЦПД розкрили правду
Російські джерела поширили фейк про нібито безкоштовне житло для індійської родини на Київщині, щоб спровокувати ксенофобію та невдоволення серед українців.
У соціальних мережах поширюють вигадану історію про індійську родину, якій українська влада нібито надала трикімнатну квартиру на Київщині.
У Центрі протидії дезінформації заявили, що цей вкид є частиною російської інформаційної операції.
За даними Центру, у соцмережах з’явилася фотографія нібито українського посадовця та індійської сім’ї з трьома дітьми. Автори публікацій стверджують, що родина Венкатеша Срінівасана живе в Україні «трохи більше року» та начебто отримала від держави трикімнатну квартиру.
Також у дописах заявляють, що ця інформація спричинила скандал і обурення серед українців.
Що встановили у Центрі
У ЦПД наголосили, що історія повністю вигадана. В українських офіційних джерелах та інформаційному просторі немає згадок ані про родину з таким прізвищем, ані про передавання їй житла.
Фотографія, якою ілюструють повідомлення, вперше з’явилася у російських джерелах. Аналіз знімка також виявив ознаки цифрового редагування — ймовірно, за допомогою штучного інтелекту або графічних редакторів.
Українців закликали перевіряти джерела інформації, дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати маніпулятивні матеріали.
Мігранти в Україні: останні новини
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Так, 45% опитаних підприємств узагалі не розглядають працевлаштування іноземців. Ще 41% допускають таку можливість лише теоретично, а 12% активно вивчають цей варіант.
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