Застряг між прутами й чекав на допомогу: у Рівному патрульні врятували песика (відео)

Порятунок песика, який застряг у паркані

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У понеділок, 3 серпня, вранці, близько 8-ї години, у Рівному відбулася зворушлива рятувальна операція. На лінію 102 надійшов виклик від небайдужих містян: на вулиці Героїв Поліції собака застряг між металевими прутами паркану й не міг самостійно звільнитися з пастки.

Про це повідомила патрульна поліція Рівненської області у Telegram.

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Як проходив порятунок

Екіпаж патрульної поліції, який прибув на місце події, оцінив ризики та вирішив діяти негайно. До порятунку чотирилапого залучили спецінструмент для різання металу.

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Процес визволення вимагав максимальної обережності.

Патрульна Катерина Цепух накрила собаку тканиною та міцно тримала його, аби вберегти від можливих опіків під час роботи інструмента.

Патрульний Андрій Брижицький обережно вирізав один із металевих прутів, створивши достатній простір для тварини.

Вдячність за порятунок

Завдяки злагодженим та швидким діям поліцейських і громадян, собаку вдалося визволити буквально за лічені хвилини.

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На щастя, хвостик не зазнав серйозних травм, його життю та здоров’ю більше нічого не загрожує.

Як зазначають правоохоронці, врятований песик поводився надзвичайно спокійно, не пручався та із задоволенням приймав ласку від своїх рятівників, висловлюючи вдячність у єдиний доступний йому спосіб.

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