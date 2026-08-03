Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 серпня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок, 3 серпня, очікується висока сонячна активність. Згідно з прогнозом, вона може спричинити магнітну бурю з К-індексом 6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності.

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Таке збурення вважається досить сильним і може бути відчутним для людей, чутливих до погодних змін. На тлі підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість або порушення сну. При цьому реакція на магнітні коливання є індивідуальною.

У вівторок і середу, 4 та 5 серпня, сонячна активність дещо знизиться. Однак магнітосфера Землі все ще може залишатися неспокійною, тому геомагнітні збурення в ці дні все ще будуть відчутними.

Отже, пік активності очікується в понеділок, після чого ситуація почне поступово стабілізуватися.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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