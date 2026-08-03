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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
587
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"Тяжко Криму бензин дістається": "Мадяр" показав вогняне знищення колони ворога (відео)

Під удар потрапила ворожа колона з паливом на окупованій частині Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Ураження колони російських бензовозів на Запоріжжі

Ураження колони російських бензовозів на Запоріжжі / © Роберт Бровді «Мадяр»

Підрозділ «Птахи Мадяра» завдав нищівного удару по колоні російських бензовозів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Деталі операції розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр».

Про це він написав у Мережі та опублікував відео ураження.

Підрозділ СБС завдав удару по колоні російської військової техніки на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Військовослужбовці 3-го батальйону «Назік» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» знищили два бензовози, а також автомобіль, який їх супроводжував.

«Тяжко Криму бензин дістається — одненький із трьох. Усі завдання так званої „СВО“ будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом», — йдеться у заяві Бровді.

До слова, у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Володимирській області Росії. Там виникла пожежа. Площа складу у селищі Хрястово становить близько 172 тис. кв. м, об’єкт міг вміщувати понад 120 млн товарів. У компанії Fire Point підтвердили ураження хаба українськими безпілотниками FP-1.

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Дата публікації
Кількість переглядів
587
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