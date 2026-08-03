"Тяжко Криму бензин дістається": "Мадяр" показав вогняне знищення колони ворога (відео)

Ураження колони російських бензовозів на Запоріжжі / © Роберт Бровді «Мадяр»

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Підрозділ «Птахи Мадяра» завдав нищівного удару по колоні російських бензовозів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Деталі операції розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр».

Про це він написав у Мережі та опублікував відео ураження.

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Підрозділ СБС завдав удару по колоні російської військової техніки на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Військовослужбовці 3-го батальйону «Назік» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» знищили два бензовози, а також автомобіль, який їх супроводжував.

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«Тяжко Криму бензин дістається — одненький із трьох. Усі завдання так званої „СВО“ будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом», — йдеться у заяві Бровді.

Дата публікації 10:15, 03.08.26 Кількість переглядів 18 СБС уразили колону російських бензовозів на Запоріжжі

До слова, у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Володимирській області Росії. Там виникла пожежа. Площа складу у селищі Хрястово становить близько 172 тис. кв. м, об’єкт міг вміщувати понад 120 млн товарів. У компанії Fire Point підтвердили ураження хаба українськими безпілотниками FP-1.

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