Зірки "Жіночого лікаря" Хвостова та Шахторін розлучилися після чотирьох років шлюбу

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © пресслужба каналу "1+1"

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Українські актори, зірки серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін офіційно розлучилися.

Про зміни в особистому житті актори повідомили на своїх сторінках в Instagram. За їхніми словами, вони ухвалили це рішення ще кілька місяців тому, а зараз відчули, що готові розповісти про нього публічно.

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«Ми більше не разом. Багато з вас помітили, що ми не з’являємося разом. Ви писали, питали, але я не мала сил відповісти. Прийшов час поділитися нашим спільним рішенням — далі йти різними стежками», — написало колишнє подружжя.

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Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Зірки наголосили, що розставання відбулося мирно, без конфліктів чи гучних скандалів. Попри завершення романтичних стосунків, вони продовжать працювати разом і збережуть професійні взаємини.

«Ми прожили це рішення крізь місяці й готові про це сказати. Ми розійшлися без жодних драм, інтриг і розслідувань. І далі працюватимемо разом у проєктах, які маємо, і готові зберігати професіоналізм у майбутніх», — зазначила знаменитість.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Таїсія також подякувала колишньому коханому за роки, проведені разом, і зізналася, що це рішення далося їм нелегко. Проте вона заявила про готовність рухатися далі.

«Я вдячна за прекрасні дев’ять років разом. Ми прожили маленьке життя, ми зростали, досягали, падали, знову вставали й рухалися вперед. Але зараз час зупинитися і піти своєю дорогою. Звісно, це було надскладне рішення. І я йду далі з великою вдячністю, забираючи з собою чудові моменти у скарбничку спогадів», — поділилася акторка.

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Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Новина про розрив викликала хвилю підтримки серед колег. Під дописом у коментарях свої слова підтримки залишили чимало українських знаменитостей, які й самі свого часу переживали непрості розлучення.

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«Обожнюю вас обох, ви прекрасні, будьте щасливі» — Анна Саліванчук

«Тася, обіймаю тебе! Все буде добре, бо в тебе по-іншому не може бути» — Яна Глущенко

«Іноді наймудріше рішення — розійтися до того, як почнеш втрачати повагу і тепло одне до одного. Знаю, проходили. Тому нехай попереду у кожного буде життя, в якому буде багато щастя, любові, легкості й людей, поруч із якими ви почуватиметеся своїми» — Вікторія Маремуха

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Нагадаємо, Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін були разом дев’ять років. У жовтні 2022 року пара офіційно зареєструвала шлюб, а вже 2023-го закохані відсвяткували пишне весілля в Києві. Урочиста церемонія просто неба зібрала рідних, друзів і колег акторів.

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