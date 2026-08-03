ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російська окупаційна армія не припиняє наступальних дій на сході України, однак українські Сили оборони чинять потужний опір та вдаються до контратак.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), протягом 1–2 серпня жодна зі сторін не мала підтвердженого просування на ключових ділянках.

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Спроба проникнення на Харківщині

Російські війська нещодавно здійснили спробу проникнення на півночі Харківської області.

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Геолоковані кадри, опубліковані 30 липня, показують, як Сили оборони завдають ударів по російських позиціях у центральній, східній та південно-східній частинах Козачої Лопані, що на північ від Харкова.

На думку аналітиків ISW, ці позиції росіяни зайняли під час диверсійно-проникних дій.

Варто зазначити, що російське угруповання військ «Північ» та вище військове командування, ймовірно, перебільшують свої успіхи перед Кремлем. Вони намагаються підтримати наратив про нібито активне просування російської армії вздовж усієї лінії фронту, хоча саме на цій ділянці фронт залишається майже незмінним уже близько двох років.

1 та 2 серпня російські війська також продовжували наступальні дії на Великобурлуцькому напрямку, однак підтвердженого просування не досягли.

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Водночас один із російських військових блогерів стверджував, що окупанти нібито просунулися на південь від села Купине, що на північний схід від Великого Бурлука.

1 та 2 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Куп’янському та Борівському напрямках, однак просунутися не змогли.

Водночас українські сили проводили контратаки на цих ділянках фронту.

Ситуація на півночі України / © Інститут вивчення війни (ISW)

ЗСУ контратакують біля Слов’янська

Російські окупаційні війська 1 та 2 серпня продовжували наступальні дії на Слов’янському напрямку, однак підтвердженого просування не досягли. Водночас українські сили проводили контратаки в цьому районі.

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Один із російських військових блогерів стверджував, що українські військові контратакували поблизу села Рай-Олександрівка, що на схід від Слов’янська.

Водночас російські джерела й надалі заявляють, що окупанти нібито захопили Лиман і проводять там зачистку, стверджуючи, що в місті залишилися лише невеликі українські розвідувально-диверсійні групи.

Російські війська також продовжують застосовувати керовані авіабомби, щоб підготувати умови для майбутнього наступу на Слов’янськ. Зокрема, вранці 2 серпня окупанти завдали по місту удару авіабомбою ФАБ-250.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку

Російські війська 1 та 2 серпня продовжували наступальні дії на Костянтинівському напрямку, однак підтвердженого просування не досягли.

Водночас один із російських військових блогерів заявив, що окупанти нібито просунулися на південь і південний схід від Васютинського, а також на північ від Першомарівки, що на північ від Костянтинівки.

Окупанти й надалі активно застосовують КАБи, щоб руйнувати будівлі та створювати умови для проникнення своїх штурмових груп у Костянтинівку.

За словами офіцера одного з українських підрозділів спеціального призначення, російські військові проникають у місто, після чого ховаються в підвалах або зруйнованих будівлях, очікуючи на підкріплення.

Сержант української бригади, яка діє на цьому напрямку, також повідомив, що росіяни використовують густу літню рослинність, щоб приховано заходити до міста.

Російські загарбники продовжували наступальні дії на Добропільському напрямку, але просунутися н змогли / © Інститут вивчення війни (ISW)

Окупанти продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами й по інших містах так званого Донецького укріпленого поясу, готуючи умови для майбутніх наступальних дій. Так, 2 серпня росіяни двічі вдарили авіабомбами КАБ-250 по Дружківці.

Нагадаємо, WSJ писав, що Кремль втрачає перевагу у війні, але Путін відмовляється це визнавати. Україна поступово перехоплює ініціативу у війні, завдаючи дедалі відчутніших ударів по російській армії та нафтовій галузі.

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