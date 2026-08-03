Найскладніше випробування від 2022 року: як Україна готується до зими під прицілом ракет РФ

Якою буде прийдешня зима

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Українські посадовці, керівники оборонних підприємств та експерти з нацбезпеки готуються до чергової надзвичайно важкої зими. У Києві побоюються, що нові атаки РФ на енергетичну інфраструктуру можуть стати найсуворішим випробуванням за весь час повномасштабної війни.

Про це йдеться у статті CNBC.

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Захист енергетики — пріоритет №1

Ще з квітня Президент України Володимир Зеленський наголошував на необхідності повноцінної підготовки та надійного захисту енергетичних об’єктів до нового опалювального сезону.

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Минулого місяця на тлі перезавантаження уряду Сергій Корецький був затверджений на посаді прем’єр-міністра. Зеленський підкреслив, що ексочільник «Нафтогазу» має допомогти зберегти життя українців та «забезпечити успішне проходження зими». Урядові перестановки аналітики пов’язують саме з потребою покращити координацію та перезапустити інституційні процеси перед холодами.

Окрім внутрішніх реформ, Україна зміцнює оборону об’єктів енергетики, накопичує резерви палива та прагне залучити додаткове фінансування від партнерів, зокрема з пакета підтримки ЄС на 90 мільярдів євро.

Гострий дефіцит ППО та позиція США

Побоювання посилюються тим, що останніми тижнями Росія збільшила кількість ракетних ударів по українських містах, намагаючись скористатися дефіцитом протибалістичних перехоплювачів.

Україна залишається критично залежною від американських систем Patriot PAC-3, навіть попри те, що вітчизняні виробники дронів та озброєння намагаються створити власні протиракетні технології.

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«Ми намагаємося стиснути в кілька років програму, розробка якої зазвичай займає 20–30 років. Але це не те, що можна зробити за три місяці до настання зими», — зазначила у коментарі CNBC Ірина Терех, СЕО компанії-виробника безпілотників Fire Point. Вона наголосила, що ця зима буде не легшою, а, ймовірно, навіть важчою за попередню.

Водночас питання постачання та виробництва ППО залишається у підвішеному стані. Президент США Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю Financial Times заявив, що ще не ухвалив рішення щодо дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot на власних потужностях. Зеленський, зі свого боку, черговий раз заккликав партнерів надати більше ППО, наголосивши, що від цього залежать реальні людські життя.

Прогноз ISW та експертів: Волкер бачить межу можливостей Путіна

Колишній спецпредставник США в НАТО Курт Волкер (нині член дорадчої ради компанії DTEK) впевнений, що Володимир Путін знову спробує використати зиму як зброю, щоб вибити електро- та теплогенерацію України. Однак, за його словами, Україна краще готова до балістичних атак, ніж торік.

Волкер переконаний, що стратегічно Путін рухається до поразки:

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Втрати ворога: РФ не здатна компенсувати втрати на полі бою.

Удари ЗСУ по тилах: українські атаки на російські НПЗ та експортну інфраструктуру виснажують бюджет Кремля.

Межа ресурсів: удари по логістичних вузлах (таких як Wildberries) збільшують ціну війни для російського бізнесу.

«Путін воюватиме доти, доки це не загрожуватиме самій російській державі, але його можливості стають обмеженими. Я думаю, він продовжуватиме тиснути взимку, вважаючи це перевагою, але до весни зіштовхнеться із жорсткими лімітами своєї агресії й буде змушений погодитися на припинення вогню», — заявив Волкер.

Попри власні успіхи та нарощування далекобійних ударів по РФ, в Україні свідомі того, що самотужки пройти цю зиму без підтримки Заходу буде надзвичайно складно.

Нагадаємо, раніше кандидатка економічних наук, фахівчиня НАН України з питань якості життя населення Людмила Черенько заявила про те, що якщо Росія знову масовано обстрілюватиме Київ і будуть блекаути, багато киян можуть тимчасово виїхати з міста. Проте масово їхати в села чи за кордон люди не будуть. Влада радить киянам заздалегідь підготувати власний «план Б», щоб розвантажити інфраструктуру столиці.

За словами експертки, сьогодні важливо заздалегідь підготувати запасні варіанти на випадок повторення кризових ситуацій минулої зими, адже держава та місцева влада не зможуть повністю взяти на себе організаційні та фінансові витрати на переселення містян.

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