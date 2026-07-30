До України повертаються обмеження електроенергії: кого вони торкнуться насамперед

Денис Шмигаль / © Володимир Зеленський

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В Україні вже наступного тижня через прогнозовану аномальну спеку можуть повернути графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В уряді прогнозують, що споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 ГВт, тому енергосистему вже готують до максимальних серпневих навантажень.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у Facebook.

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За словами Шмигаля, синоптики прогнозують аномальну спеку вже наступного тижня, що суттєво збільшить навантаження на енергосистему.

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«Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень. Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт», — зазначив міністр.

Які заходи вже готує уряд

Щоб уникнути дефіциту електроенергії, уряд та енергетики вже реалізують низку кроків.

Зокрема:

скориговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, насамперед на енергоблоках атомних електростанцій;

готується рішення про збільшення імпорту електроенергії;

бізнес планують стимулювати до закупівлі імпортної електроенергії для власних потреб;

максимально використовуватимуть доступні потужності газової та теплової генерації.

Попри вжиті заходи, оператор системи передачі вже готується до можливого запровадження графіків обмеження потужності.

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«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас Укренерго готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — повідомив Шмигаль.

Наразі йдеться саме про промислових споживачів та бізнес. Про можливе запровадження обмежень для побутових споживачів у заяві міністра не повідомляється.

Очільник також звернувся до громадян із проханням ощадливо використовувати електроенергію у години найбільшого навантаження.

За його словами, зменшення споживання від 16:00 до 23:00 допоможе підтримати стабільну роботу енергосистеми та знизити ризик застосування додаткових обмежень.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ може зіткнутися зі складним зимовим періодом через ризики нових російських атак по енергетичній інфраструктурі. Експертка зазначила, що у разі пошкодження ключових об’єктів столиці можливі проблеми не лише зі світлом, а й із теплопостачанням. Водночас повного блекауту не прогнозують. Ситуація залежатиме від масштабів атак та можливостей відновлення енергосистеми.

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