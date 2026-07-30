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Якщо Іран наважиться на удар: у Раді зробили гучну заяву про відповідь України
Україна готова відповісти у разі удару Ірану.
У Раді прокоментували потенційну ескалацію між Україною та Іраном. Так, у разі ракетного удару з боку іранців наша держава зможе відповісти.
Про це в коментарі «24 Каналу» заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він наголосив, що Україна має відповідні засоби для відповіді на атаку з боку Ірану.
«Якщо Іран вдарить ракетою по Україні, в нас є засоби, які можуть долетіти й дадуть відповідь», — наголосив Костенко.
Інших подробиць щодо можливих засобів ураження або сценаріїв відповіді народний депутат не навів.
Нагадаємо, Іран після розмови глави МЗС Аббаса Арагчі з українським міністром Андрієм Сибігою висунув Києву нову вимогу — відшкодувати збитки за удар по іранському судну в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що українська сторона назвала атаку ненавмисною та заявила про відсутність наміру ескалації конфлікту. Водночас Іран наголосив, що не залишить інцидент без реакції та наполягає на компенсації завданих збитків.