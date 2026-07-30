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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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575
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Якщо Іран наважиться на удар: у Раді зробили гучну заяву про відповідь України

Україна готова відповісти у разі удару Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Ракети / Ілюстративне фото

Ракети / Ілюстративне фото / © Getty Images

У Раді прокоментували потенційну ескалацію між Україною та Іраном. Так, у разі ракетного удару з боку іранців наша держава зможе відповісти.

Про це в коментарі «24 Каналу» заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він наголосив, що Україна має відповідні засоби для відповіді на атаку з боку Ірану.

«Якщо Іран вдарить ракетою по Україні, в нас є засоби, які можуть долетіти й дадуть відповідь», — наголосив Костенко.

Інших подробиць щодо можливих засобів ураження або сценаріїв відповіді народний депутат не навів.

Нагадаємо, Іран після розмови глави МЗС Аббаса Арагчі з українським міністром Андрієм Сибігою висунув Києву нову вимогу — відшкодувати збитки за удар по іранському судну в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що українська сторона назвала атаку ненавмисною та заявила про відсутність наміру ескалації конфлікту. Водночас Іран наголосив, що не залишить інцидент без реакції та наполягає на компенсації завданих збитків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
575
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