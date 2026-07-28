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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Загроза від Тегерана: за скільки часу і куди іранські ракети можуть долетіти в Україні

Іран дійсно володіє балістичними ракетами середньої дальності, здатними дістатися України за 12–30 хвилин. Скільки часу є у мешканців різних міст, що це за зброя та чи вистачить у нашої ППО ресурсів перехопити іранську балістику — у матеріалі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Ракетний удар з Ірану: за скільки хвилин балістика долетить до України

Ракетний удар з Ірану: за скільки хвилин балістика долетить до України

Іран погрожує Україні ракетним ударом. Поки у владі заспокоюють, що наразі підстав для хвилювання щодо загрози з Ірану немає, у центрі уваги військових аналітиків перебувають насамперед балістичні ракети, які Тегеран розробляв десятиліттями.

У пабліку «УС» розібралися, про які саме типи ракет ідеться, скільки часу є у мешканців різних регіонів та чи має Україна достатній щит проти цієї зброї.

Зазначається, що Іран дійсно має ракети, здатні дістати до України. Йдеться про балістичні ракети середньої дальності — Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr. Найбільшу загрозу становить Khorramshahr — її дальність може сягати близько 4000 км.

/ © Телеграф

© Телеграф

«Для перехоплення таких ракет потрібні спеціальні системи протиракетної оборони, зокрема THAAD, Arrow-2/3 та SM-3. Можливості Patriot проти таких цілей є обмеженими», — зазначають у пабліку.

Як додає «Телеграф», дальність та приблизний час підльоту можуть бути такими:

  • Тебріз — Дніпро — 1470 км — 12-18 хвилин

  • Тебріз — Харків — 1550 км — 13-20 хвилин

  • Тебріз — Одеса — 1580 км — 13-20 хвилин

  • Тебріз — Київ — 1850 км — 15-25 хвилин

  • Тебріз — Львів — 2150 км — 18-30 хвилин

Чи може Іран бити ракетами по Україні, як це робить Росія

«Справді, Іран має значний ракетний потенціал — навіть більший, ніж очікували Штати. Однак, на мою думку, цих можливостей недостатньо, щоб завдавати Україні стратегічних ударів такого масштабу, як це робить Росія», — пояснює німецький аналітик, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Іран погрожує Україні: останні новини

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на їхнє судно в Каспійському морі. Дипломатичне відомство заявило, що це нібито було торговельне судно, і налякало «розширенням вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно та пригрозив атаками.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО оцінили ймовірність атаки з боку Ірану на Україну. Так, офіційних даних про таку підготовку наразі немає. Водночас у ЦПД визнають, що зброя в Ірану для таких дій потенційно є.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос оцінив, чи наважиться Іран ударити по Україні балістикою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
700
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