«Це і є невідворотність покарання»: експерт оцінив роботу «Загонів Буданова»

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Таку думку висловив політичний аналітик та блогер Петро Олещук.

Він зауважив, що «Загони Буданова» протягом місяця здійснили серію точкових спецоперацій по російській військовій еліті, зокрема на днях удар прийшовся по «Рубікону» — елітному російському центру безпілотних систем та передових технологій. Внаслідок операції ліквідовано трьох військових цього підрозділу.

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«Оператори, інженери, фахівці з БПЛА та передових систем — це не рядова маса, яку росія звикла кидати пачками. Це люди, які створюють для нас проблеми на фронті. І коли їх стає менше, у ворога просідає не тільки статистика, а й технологічний та ударний потенціал», — зазначив Олещук.

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За його словами, «Рубікон» — це спроба росіян наздоганяти Україну у війні технологій, тому робота по таких цілях є системним вибиванням тих, хто реально посилює армію рф.

Експерт також звернув увагу, що це вже тенденція: раніше «Загони Буданова» відпрацювали по російському військовому інженеру в Самарі, а також по воєнному злочинцю з позивним «Бетмен» на окупованому Запоріжжі.

Підсумовуючи, Олещук наголосив, що працювати на російську воєнну машину віднині небезпечно незалежно від локації.

«Можна ховатись у тилу. Можна думати, що ти просто „технар“, а не штурмовик. Можна сидіти в окупації чи в росії й вірити, що війна десь далеко. Але якщо ти працюєш на російську воєнну машину — до тебе можуть прийти. Саме це і є невідворотність покарання. Без великих слів. Просто точкова, тиха і дуже неприємна для півнів робота», — резюмував політичний аналітик.

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