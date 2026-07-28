Військова отримала 1,5 млн гривень за "службу" вдома: на Закарпатті викрили нахабну схему

На Закарпатті викрили схему незаконного збагачення військових / © Офіс Генерального прокурора

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Екскомандир батальйону свідомо покривав свою 31-річну підлеглу, яка замість реального виконання службових обов’язків спокійно жила вдома. За цей час жінка безпідставно збагатилася на понад півтора мільйона гривень у вигляді щомісячної зарплати та додаткових виплат від держави.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

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Схема ідеальної служби на дивані

Командир чудово знав, що жінка не з’являється у місці дислокації підрозділу, але свідомо створив їй усі умови для тривалої відсутності. Щоб не викликати зайвих підозр у вищого керівництва, він постійно переконував колег, що військовослужбовиця нібито виконує його таємні чи спеціальні доручення далеко за межами частини.

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Сама ж військова для відведення очей лише зрідка приїжджала до свого підрозділу, створюючи майстерну ілюзію присутності та активної роботи. Насправді ж вона просто займалася власними справами, поки на її банківський рахунок регулярно «капали» чималі кошти з державного бюджету.

Попередні злочини та покарання

Цікаво, що цю нахабну схему правоохоронці розкрили абсолютно випадково, коли розслідували зовсім інший кримінальний епізод за участю цього ж екскомбата. Ще у лютому минулого року він потрапив на лаву підсудних за те, що цинічно вимагав хабарі зі своїх підлеглих.

За грошову винагороду офіцер обіцяв військовим не відправляти їх у зону ведення активних бойових дій і таким чином наживався на страху людей. Тепер до цієї гучної справи додалася ще й історія з фіктивною службою підлеглої жінки, що суттєво обтяжить провину колишнього військового.

Наразі слідчі вже офіційно повідомили про підозру як самому колишньому командиру, так і його підлеглій за зловживання службовим становищем та ухилення від служби. Прокурори підготували відповідне клопотання до суду, щоб обрати обом фігурантам запобіжні заходи на час проведення подальшого слідства.

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Нагадаємо, заступника начальника Східного управління ДПСУ запідозрили у незаконному збагаченні на 11 мільйонів. Частину суми посадовець витратив на покупку автомобіля Toyota RAV4. Решту схованих мільйонів правоохоронці знайшли готівкою, коли прийшли до прикордонника додому з обшуком.

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