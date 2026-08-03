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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Військові почали підрив скелі на Дунаї: в чому річ

Армія залучила понад сто військових до контрольованих вибухів на Дунаї через критичне обміління річки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Операція з підриву скелі на Дунаї в Румунії

Операція з підриву скелі на Дунаї в Румунії / © digi24

Через рекордно низький рівень води в Дунаї румунські військові розпочали 2 серпня операцію з підриву скелі Пиржоая. Мета — змінити напрямок течії, щоб врятувати від зупинки реактори атомної електростанції «Чернаводе».

Про це повідомляє Digi24.

Румунські військові розпочали операцію з підриву скелі Пиржоая, розташованої в районі рукава Бала. Її головна мета — перенаправити більший потік води до рукава Старий Дунай, який забезпечує водою станцію «Чернаводе». Наразі значна частина води через скелю прямує до рукава Бала, а не до необхідної ділянки. До таких заходів вдалися через рекордне обміління Дунаю, спричинене тривалою посухою.

Як повідомили в Міністерстві оборони Румунії, до виконання операції залучили понад сотню військовослужбовців та 16 одиниць техніки. Перед основними роботами бойові водолази-сапери провели тестові підриви із застосуванням невеликих зарядів. Після цього було заплановано три контрольовані вибухи з поступовим збільшенням потужності, щоб перенаправити частину водного потоку з рукава Бала до Старого Дунаю.

Перший вибух стався невдовзі після 12:00, а другий — о 14:00. Якщо під час першого підриву використали 2 кг вибухівки, то під час другого — вже 30 кг. Заряди розмістили у трьох точках на глибині 6 м.

Заступник командувача Військово-морських сил Румунії контрадмірал Марчел Некулає зазначив, що порода виявилася значно міцнішою, ніж передбачалося, тому після двох вибухів скеля не розкололася.

Роботи планують продовжити 3 серпня, поступово збільшуючи масу вибухівки. Також на цій ділянці мають встановити чотири баржі, завантажені приблизно 500 т каміння, щоб скерувати до Старого Дунаю більший обсяг води. Водночас у румунській водній адміністрації наголосили, що операція є надзвичайно складною, а її успіх не гарантований.

Обміління Дунаю та вплив на енергетику — що відомо

Тривала посуха призвела до того, що рівень води в Дунаї опустився до історичного мінімуму. Наприкінці липня це почало створювати серйозні ризики для енергетичних систем кількох держав, які залежать від річки.

У Румунії мілководдя вже спричинило проблеми для судноплавства в повіті Долж. Там на мілині опинилися баржі та круїзні судна. Зокрема, одна баржа із зерном майже тиждень залишається застряглою в піску, а всі спроби її звільнити поки що не дали результату. Щоб уникнути надмірного навантаження на енергосистему, Міністерство енергетики Румунії призначило на 3 серпня зустріч із найбільшими промисловими споживачами електроенергії. Підприємствам планують запропонувати перенести виробничі процеси на денний час.

До слова, у Європі тримається сильна спека та тривають лісові пожежі. Так, Україна відправила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів на тлі масштабних лісових пожеж, які знищили понад 116 тис. гектарів, спричинили найбільшу в історії країни мирну евакуацію майже 220 тис. людей та утворення небезпечних «вогняних хмар».

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Дата публікації
Кількість переглядів
1757
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