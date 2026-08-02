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Два пожежні гелікоптери зіткнулись у повітрі: перші деталі авіакатастрофи
Гасіння лісової пожежі в Греції обернулося авіакатастрофою за участі двох рятувальних гелікоптерів.
Під час гасіння масштабної лісової пожежі, на захід від Афін, зіткнулися два гелікоптери.
Про це повідомила пожежна служба Греції, пише видання Ekathimerini.
«Під час гасіння пожежі в районі Псати зіткнулися два гелікоптери, що брали участь у гасінні пожежі. Сили були негайно мобілізовані для проведення пошуково-рятувальної операції, яка наразі триває», — йдеться у повідомленні рятувальників.
Усіх членів обох екіпажів уже розшукали та каретами швидкої відправили до Головного госпіталю Військово-повітряних сил в Афінах. Одразу після падіння перший екіпаж самостійно вийшов на зв’язок — пілоти зазнали лише незначних ушкоджень. Водночас двоє інших льотчиків після зіткнення перебували без тями та не реагували на зовнішні подразники.
Обидва гелікоптери вилетіли з авіабази Елефсіна.
Нагадаємо, у Франції вирують наймасштабніші лісові пожежі за останні вісімдесят років, які вже спалили понад 116 тисяч гектарів рослинності. Найважче подолати вогонь на південному заході країни, де ситуація залишається найскладнішою.
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