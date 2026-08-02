Два пожежні гелікоптери зіткнулись у повітрі: перші деталі авіакатастрофи

Пожежний вертоліт

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Під час гасіння масштабної лісової пожежі, на захід від Афін, зіткнулися два гелікоптери.

Про це повідомила пожежна служба Греції, пише видання Ekathimerini.

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«Під час гасіння пожежі в районі Псати зіткнулися два гелікоптери, що брали участь у гасінні пожежі. Сили були негайно мобілізовані для проведення пошуково-рятувальної операції, яка наразі триває», — йдеться у повідомленні рятувальників.

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Усіх членів обох екіпажів уже розшукали та каретами швидкої відправили до Головного госпіталю Військово-повітряних сил в Афінах. Одразу після падіння перший екіпаж самостійно вийшов на зв’язок — пілоти зазнали лише незначних ушкоджень. Водночас двоє інших льотчиків після зіткнення перебували без тями та не реагували на зовнішні подразники.

Обидва гелікоптери вилетіли з авіабази Елефсіна.

Нагадаємо, у Франції вирують наймасштабніші лісові пожежі за останні вісімдесят років, які вже спалили понад 116 тисяч гектарів рослинності. Найважче подолати вогонь на південному заході країни, де ситуація залишається найскладнішою.

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