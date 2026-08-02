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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Два пожарных вертолёта столкнулись в воздухе: первые подробности авиакатастрофы

Тушение лесного пожара в Греции обернулось авиакатастрофой с участием двух спасательных вертолетов.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Пожарный вертолёт

Пожарный вертолёт

Во время тушения крупного лесного пожара, к западу от Афин, столкнулись два вертолета.

Об этом сообщила пожарная служба Греции, пишет издание Ekathimerini.

© из соцсетей

«Во время тушения пожара в районе Псаты столкнулись два вертолета, участвовавшие в тушении пожара. Силы были немедленно мобилизованы для проведения поисково-спасательной операции, которая в настоящее время продолжается», — говорится в сообщении спасателей.

Все члены обоих экипажей уже найдены и на машинах скорой помощи доставлены в Главный госпиталь Военно-воздушных сил в Афинах. Сразу после падения первый экипаж самостоятельно вышел на связь — пилоты получили лишь незначительные травмы. В то же время двое других летчиков после столкновения находились без сознания и не реагировали на внешние раздражители.

Оба вертолёта вылетели с авиабазы Элефсина.

Напомним, во Франции бушуют самые масштабные лесные пожары за последние восемьдесят лет, которые уже уничтожили более 116 тысяч гектаров растительности. Труднинее всего справиться с огнем на юго-западе страны, где ситуация остается наиболее сложной.

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Дата публикации
Количество просмотров
1012
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