Два пожарных вертолёта столкнулись в воздухе: первые подробности авиакатастрофы

Пожарный вертолёт

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Во время тушения крупного лесного пожара, к западу от Афин, столкнулись два вертолета.

Об этом сообщила пожарная служба Греции, пишет издание Ekathimerini.

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«Во время тушения пожара в районе Псаты столкнулись два вертолета, участвовавшие в тушении пожара. Силы были немедленно мобилизованы для проведения поисково-спасательной операции, которая в настоящее время продолжается», — говорится в сообщении спасателей.

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Все члены обоих экипажей уже найдены и на машинах скорой помощи доставлены в Главный госпиталь Военно-воздушных сил в Афинах. Сразу после падения первый экипаж самостоятельно вышел на связь — пилоты получили лишь незначительные травмы. В то же время двое других летчиков после столкновения находились без сознания и не реагировали на внешние раздражители.

Оба вертолёта вылетели с авиабазы Элефсина.

Напомним, во Франции бушуют самые масштабные лесные пожары за последние восемьдесят лет, которые уже уничтожили более 116 тысяч гектаров растительности. Труднинее всего справиться с огнем на юго-западе страны, где ситуация остается наиболее сложной.

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