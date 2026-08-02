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Два пожарных вертолёта столкнулись в воздухе: первые подробности авиакатастрофы
Тушение лесного пожара в Греции обернулось авиакатастрофой с участием двух спасательных вертолетов.
Во время тушения крупного лесного пожара, к западу от Афин, столкнулись два вертолета.
Об этом сообщила пожарная служба Греции, пишет издание Ekathimerini.
«Во время тушения пожара в районе Псаты столкнулись два вертолета, участвовавшие в тушении пожара. Силы были немедленно мобилизованы для проведения поисково-спасательной операции, которая в настоящее время продолжается», — говорится в сообщении спасателей.
Все члены обоих экипажей уже найдены и на машинах скорой помощи доставлены в Главный госпиталь Военно-воздушных сил в Афинах. Сразу после падения первый экипаж самостоятельно вышел на связь — пилоты получили лишь незначительные травмы. В то же время двое других летчиков после столкновения находились без сознания и не реагировали на внешние раздражители.
Оба вертолёта вылетели с авиабазы Элефсина.
Напомним, во Франции бушуют самые масштабные лесные пожары за последние восемьдесят лет, которые уже уничтожили более 116 тысяч гектаров растительности. Труднинее всего справиться с огнем на юго-западе страны, где ситуация остается наиболее сложной.
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