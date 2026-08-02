Альтернатива туалетной бумаге: современная гигиена / © unsplash.com

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Туалетная бумага уже больше века остается неотъемлемой частью быта, однако все больше экспертов говорят о том, что в будущем она перестанет быть основным средством личной гигиены. Во многих странах мира люди все чаще отдают предпочтение технологиям, которые обеспечивают лучшую чистоту, более экологичны и помогают сократить расходы бумаги. Речь идет не о полном отказе от туалетной бумаги уже завтра, а о постепенном изменении привычек. Производители сантехники и специалисты по гигиене прогнозируют, что в ближайшие годы популярность современных водных систем будет только расти.

Почему туалетная бумага постепенно теряет популярность

Основная причина состоит в том, что бумага лишь механически удаляет загрязнение, в то время как вода очищает кожу гораздо эффективнее. Именно поэтому врачи-гигиенисты часто отмечают: после мытья уровень чистоты значительно выше, чем после использования только бумаги.

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Не менее важны экологические факторы. Для производства туалетной бумаги требуются древесина, вода, электроэнергия и значительные производственные ресурсы. Ежегодно в мире производят миллионы тонн этого продукта, что требует большого количества природного сырья.

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Кроме того, в последние годы люди все чаще обращают внимание на комфорт, экономию и современные технологии, которые делают повседневную жизнь более удобной.

Главный конкурент — биде

Наиболее распространенной альтернативой туалетной бумаге уже сегодня считают биде. Во многих странах Европы, Азии и Ближнего Востока оно давно стало обычным элементом ванной комнаты.

Современные модели могут быть отдельными или встроенными непосредственно в унитаз. Часть из них оснащена подогревом сиденья, регулировкой температуры воды, сушкой теплым воздухом и даже автоматической очисткой форсунок.

Именно такие системы все чаще устанавливаются в новых квартирах, гостиницах и частных домах.

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Гигиенический душ

Еще одним популярным решением является гигиенический душ. Он занимает минимум места, стоит значительно дешевле биде и легко устанавливается даже в небольших санузлах.

Такое устройство позволяет быстро провести водную очистку после посещения туалета, а бумагу использовать только для легкого высушивания кожи или вообще заменить многоразовыми полотенцами для личного пользования.

Японские «умные» унитазы

Отдельного внимания заслуживают так называемые смарт-унитазы, давно ставшие привычными в Японии и постепенно распространяющиеся в других странах. Они могут автоматически:

проводить водную очистку;

регулировать температуру воды;

высушивать теплым воздухом;

очищать форсунки после каждого использования;

устранять неприятные запахи.

Такие системы практически полностью устраняют потребность в большом количестве туалетной бумаги.

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