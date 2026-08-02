Что делать со старыми церковными календарями и иконками: ответ священника

Можно ли выбрасывать иконы / © Фото из открытых источников

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Во многих домах с годами скапливаются церковные календари, бумажные иконки, буклеты с молитвами, освященные открытки или другие религиозные предметы. Когда они становятся старыми или поврежденными, у людей часто возникает вопрос: можно ли их просто выбросить на помойку, или это будет неуважением к святыне? Священнослужители объясняют, что к таким вещам следует относиться с уважением. В то же время, Церковь не призывает хранить все старые печатные материалы годами. Главное, обращаться с ними достойно и без пренебрежения.

Можно ли выбрасывать старые церковные календари

Если календарь содержит изображение Иисуса Христа, Богородицы, святых или другую церковную символику, его не рекомендуют просто бросать в бытовой мусор вместе с пищевыми отходами.

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После завершения года такой календарь уже не выполняет своего практического назначения, однако относиться к нему желательно уважительно.

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Священники отмечают, что это не суровый церковный запрет, но давняя традиция советует утилизировать подобные вещи более вежливо.

Как правильно избавиться от старого календаря

Существует несколько способов, которые считаются приемлемыми. Чаще рекомендуют:

отнести календарь в храм, если там принимают подобные вещи;

аккуратно сжечь его в безопасном месте;

если это невозможно, сложить отдельно и передать на переработку, предварительно убедившись, что изображения не будут использованы неправильно.

Во многих приходах существуют специальные места для сбора старых церковных календарей, иконок и молитвенников.

Что делать со старыми бумажными иконками

Бумажные иконки, освященные изображения или маленькие образки тоже не советуют просто выбрасывать. Если они сильно повредились, выгорели или порвались, лучше всего:

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передать их в храм;

осторожно сжечь, а пепел зарыть в чистом месте, где не ходят люди.

Именно такой способ многие священники называют самым уважительным.

А если иконка деревянная или металлическая? Не нужно сжигать деревянные, металлические или керамические иконы.

Если они испортились настолько, что их уже невозможно использовать, лучше обратиться к священнику своего прихода. Во многих храмах знают, как правильно утилизировать такие предметы в соответствии с церковной традицией.

Если же иконка немного потемнела или имеет незначительные повреждения, ее можно отреставрировать или оставить дома.

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Касается ли это старых молитвенников

Такие же рекомендации касаются старых молитвенников, духовной литературы, освященных открыток и других печатных изданий с религиозной символикой.

Если книги пригодны к использованию, их можно отдать другим людям или пожертвовать библиотеке при храме.

Если же издание уже непригодно, его также желательно передать в церковь или утилизировать уважительным способом.

Чего делать не стоит

Священнослужители советуют избегать пренебрежительного отношения к церковным вещам. Не рекомендуется:

использовать календари или иконки в качестве упаковочной бумаги;

рвать их намеренно;

оставлять на свалках или в местах, где по ним могут ходить люди;

применять для бытовых нужд, которые могут восприниматься как неуважение к святыне.

Речь идет не о страхе перед наказанием, а о проявлении уважения к тому, что связано с верой.

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