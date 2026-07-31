Какие сладости следует есть вечером, чтобы хорошо засыпать, но не набирать лишние килограммы

Какие сладости для сна / © Фото из открытых источников

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Многие убеждены, что любые сладости вечером автоматически откладываются в виде лишних килограммов. На самом деле диетологи и врачи объясняют: важное значение имеет не только время приема еды, но и ее состав, количество и общая калорийность рациона в течение дня. Если за несколько часов до сна возникает чувство голода, небольшая порция правильно подобранного десерта может даже принести пользу. Некоторые продукты содержат вещества, которые помогают организму вырабатывать мелатонин и серотонин — гормоны, отвечающие за качественный сон и хорошее настроение.

Почему иногда хочется сладкого именно вечером

В конце дня организм тратит немало энергии, а уровень глюкозы может несколько снижаться. Поэтому возникает желание быстро получить порцию углеводов.

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Еще одна причина — стресс. После напряженного дня мозг ищет источник удовольствия, и сладкое кажется самым простым способом улучшить самочувствие.

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Впрочем, врачи подчеркивают: если выбрать правильный продукт и не переедать, вечерний десерт не нанесет вреда.

Какие десерты можно есть вечером, чтобы поскорее заснуть

Натуральный йогурт с ягодами. Одним из лучших вариантов вечернего десерта специалисты называют натуральный йогурт без добавленного сахара. К нему можно добавить горсть черники, малины, клубники или других ягод. Такой перекус содержит белок, кальций, пробиотики и небольшое количество природных сахаров. Белок обеспечивает длительное ощущение сытости, а ягоды добавляют клетчатку и антиоксиданты. Запеченное яблоко с корицей. Запеченные яблоки считаются одним из самых лучших сладких перекусов перед сном. После термической обработки фрукт становится более мягким, легче усваивается, а природная сладость усиливается даже без добавления сахара. Корица придает приятный аромат и позволяет сделать десерт более насыщенным по вкусу. Небольшое количество черного шоколада. Качественный черный шоколад с содержанием какао не менее 70% может быть частью вечернего рациона. Врачи советуют ограничиться 15-20 граммами. В таком количестве шоколад не содержит избытка сахара, зато снабжает организм магнием, участвующим в работе нервной системы. В то же время людям, чувствительным к кофеину, лучше не есть шоколад прямо перед сном. Банан с орехами. Бананы содержат калий, магний и витамин B6, поддерживающие нормальную работу нервной системы. Если добавить несколько миндальных или грецких орехов, получится сбалансированный перекус полезными жирами, клетчаткой и небольшим количеством белка. Главное, не переусердствовать с орехами, ведь они достаточно калорийны. Творог с медом. Нежирный творог содержит много белка и кальция, а также аминокислоту триптофан. Небольшая чайная ложка натурального меда придает легкую сладость и делает вкус более приятным. Такой десерт помогает дольше сохранять ощущение сытости и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, если употреблять его умеренно. Сухофрукты — лишь в небольшом количестве. Курага, чернослив или инжир могут стать альтернативой конфетам. Однако врачи советуют ограничиться двумя-тремя плодами, ведь сухофрукты содержат концентрированное количество природных сахаров. В сочетании с несколькими орехами они насыщают гораздо лучше, чем обычные сладости.

Каких сладостей лучше избегать вечером

Перед сном нежелательно есть:

кремовые торты и пирожные;

молочный шоколад в большом количестве;

конфеты с карамелью;

сладкие булочки;

мороженое с большим количеством сахара;

сладкие газированные напитки.

Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови, а затем так же быстро его снижают, из-за чего человек может просыпаться ночью или чувствовать голод.

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