Россия попала в торговый комплекс в одном из городов Украины: вспыхнул масштабный пожар

Биде уже давно перестало быть экзотикой из европейских отелей и постепенно становится неотъемлемой частью современной ванной комнаты. Однако вокруг него до сих пор ходит множество мифов, например, действительно ли вода может «вернуться обратно», нужно ли вставать с унитаза, будет ли холодно и действительно ли биде полезнее туалетной бумаги, так что давайте разберемся.