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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия попала в торговый комплекс в одном из городов Украины: вспыхнул масштабный пожар

Россия атаковала Павлоград на Днепропетровщине. В торговом комплексе произошел пожар.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Павлоград 31 июля

Атака РФ на Павлоград 31 июля

Российские войска 31 июля совершили атаку на Павлоград на Днепропетровщине. В результате зафиксировано попадание и начался пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака РФ на Павлоград 31 июля — что известно

По данным областной военной администрации, из-за вражеского удара вспыхнул торговый комплекс.

Предварительно, в результате атаки пострадал один человек, получивший ранения. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Атака РФ на Павлоград 31 липня / © соцмережі

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Киеве и области утром 31 июля жители слышали целый ряд взрывов во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбивали русские дроны.

Ранее мы писали, что в результате вражеского ракетного удара по Криворожскому району четверо пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей. Их состояние остается средней тяжестью.

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Дата публикации
Количество просмотров
152
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