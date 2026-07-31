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Россия попала в торговый комплекс в одном из городов Украины: вспыхнул масштабный пожар
Россия атаковала Павлоград на Днепропетровщине. В торговом комплексе произошел пожар.
Российские войска 31 июля совершили атаку на Павлоград на Днепропетровщине. В результате зафиксировано попадание и начался пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака РФ на Павлоград 31 июля — что известно
По данным областной военной администрации, из-за вражеского удара вспыхнул торговый комплекс.
Предварительно, в результате атаки пострадал один человек, получивший ранения. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Киеве и области утром 31 июля жители слышали целый ряд взрывов во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбивали русские дроны.
Ранее мы писали, что в результате вражеского ракетного удара по Криворожскому району четверо пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей. Их состояние остается средней тяжестью.