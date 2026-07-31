Россия ударила по Украине новой партией ракет из КНДР - Reuters

Ракета КНДР / © Associated Press

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Северокорейскую баллистическую ракету, вероятно, применили при ударе по селу Радушное возле Кривого Рога, где погибла семья. Последнее использование таких ракет в Украине фиксировали почти год назад.

Россия применила северокорейскую баллистическую ракету во время смертельного удара по селу Радушное вблизи Кривого Рога. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Reuters .

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По словам главы государства, предварительные данные свидетельствуют, что разрушившая частный дом ракета была произведена в КНДР. В результате атаки погибли пять членов одной семьи — родители и трое их детей.

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Два источника Reuters также сообщили, что для удара, скорее всего, использовали северокорейскую ракету. Окончательные выводы должны сделать после исследования обломков, найденных на месте попадания.

По данным военного источника агентства, украинские радары зафиксировали две траектории, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24, двигавшихся в направлении Кривого Рога. Такие траектории могут свидетельствовать о запуске четырех ракет.

Украина в последний раз фиксировала применение Россией северокорейских ракет в августе 2025 года. Их повторное использование может означать, что Москва получила от Пхеньяна новенькую партию вооружения.

Военный источник отметил, что ракеты KN-23 и KN-24 имеют более мощную боевую часть и большую дальность, чем российские баллистические ракеты комплекса "Искандер", однако менее точны. Россия начала применять северокорейские ракеты против Украины в конце 2023 года.

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Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Тегеран и Пхеньян фактически стали участниками войны , снабжая России беспилотниками, ракетами и боеприпасами.

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