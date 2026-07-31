Перец. / © ТСН

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Середина лета — важный период для перца, ведь именно в это время растение завершает активный рост и переходит к созреванию плодов. В это время его кусты нуждаются в дополнительном питании, особенно во время жары.

Какие питательные вещества наиболее нужны перцу, читайте в материале ТСН.ua

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В июле перец активно цветет, формирует завязи и наращивает плоды, поэтому для него необходим калий. Он помогает растению поддерживать водный баланс, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям — зной и засуху, а также положительно влияет на количество и качество урожая.

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Впрочем, с калийными подкормками важно не переборщить. Его избыток может повышать риск появления вершинной гнили плодов из-за нарушения кальциевого питания растения.

Важным для перца является кальций, который укрепляет клеточные стенки растения, делает плоды более плотными и помогает им сохраняться дольше после сбора урожая. Особо большое значение кальций имеет в период активного плодоношения.

Важным для перца летом фосфор, который участвует в энергетических процессах растения, способствует развитию корневой системы, а также помогает быстрее формировать завязи и ускоряет созревание плодов.

Не стоит забывать и о магнии. Он играет немаловажную роль в выработке хлорофилла и процессах фотосинтеза. Если растению не хватает этого элемента, первыми обычно страдают старые листья — они начинают желтеть, а сам куст замедляет рост и слабеет.

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Домашнее удобрение

Для перца можно приготовить простое домашнее удобрение, которое действует мягко, поддерживает развитие растений и является более экологичной альтернативой многим магазинным средствам. Его основой является молочная сыворотка, которая улучшает состояние почвы, стимулирует рост кустов и помогает оградить их от некоторых болезнетворных микроорганизмов.

Для приготовления понадобятся:

0,5 л молочной сыворотки;

0,5 л молока;

3 столовых ложки сухих дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

4 литра воды.

Смешайте в ведре сыворотку с молоком, добавьте дрожжи и сахар и хорошо перемешайте. Оставьте ее примерно на час, а затем долейте воду.

Раствором полейте перец, тратя примерно 150–200 мл под каждый куст. Употреблять удобрение нужно сразу после приготовления, ведь во время хранения оно быстро теряет полезные свойства.

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Такую подкормку можно применять как в начале развития растений, так и во время цветения и плодоношения. В то же время оно является дополнением к основному питанию и не может полностью заменить минеральные удобрения.

Сыворотка содержит молочную кислоту и белки, способствующие развитию полезной микрофлоры в почве. Кроме того, она обладает легкими фунгицидными свойствами и помогает отпугивать отдельных вредителей.

Молоко обогащает растения калием, кальцием, фосфором, медью, марганцем и железом, а дрожжи являются источником витаминов группы B и биологически активных веществ, стимулирующих рост. Благодаря этому кусты перца становятся более крепкими, лучше переносят стрессовые условия и формируют больше здоровых плодов.

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