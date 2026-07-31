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Сомнения Трампа о Patriot для Украины и атака дронов на российские города и Крым: главные новости ночи 31 июля 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июля 2026 года:
В России сообщают о массированной атаке дронов: под ударом могли быть НПЗ и порт Читать далее –>
Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки украинских дронов — Reuters Читать далее –>
Трамп подверг сомнению производство ракет Patriot в Украине — FT Читать далее –>
Волгоград после взрывов затянуло дымом: сообщают о пожаре возле НПЗ (видео) Читать далее –>
В Крыму прозвучала серия взрывов, Керченский мост перекрыли Читать далее –>
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