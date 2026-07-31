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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1810
Время на прочтение
1 мин

Сомнения Трампа о Patriot для Украины и атака дронов на российские города и Крым: главные новости ночи 31 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 июля 2026 года:

  • В России сообщают о массированной атаке дронов: под ударом могли быть НПЗ и порт Читать далее –>

  • Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки украинских дронов — Reuters Читать далее –>

  • Трамп подверг сомнению производство ракет Patriot в Украине — FT Читать далее –>

  • Волгоград после взрывов затянуло дымом: сообщают о пожаре возле НПЗ (видео) Читать далее –>

  • В Крыму прозвучала серия взрывов, Керченский мост перекрыли Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1810
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