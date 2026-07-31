«Самый кринжовый немецкий суп»: украинка поразила всех необычным блюдом, которое обожают немцы

Украинка рассказала о необычном супе, который обожают немцы / © Credits

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За границей могут удивить не только бытовые обычаи, но и местная кухня, ведь традиционные немецкие блюда зачастую имеют давнюю и довольно своеобразную историю.

Своими впечатлениями от местных блюд поделилась в TikTok украинская беженка Людмила Русина.

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По её словам, настоящей неожиданностью для украинцев является традиционная Flädlesuppe — прозрачный бульон с блинчиками, который имеет богатую историю.

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«Это самый популярный суп в Германии — с блинчиками. Он здесь очень популярен. Сначала варю бульон — лучше всего говяжий, но можно и куриный. А дальше, раз уж суп с блинчиками, то логично, что нужно жарить тоненькие блинчики. А придумали этот фледезупе экономные немцы в XVI веке на юге Германии. Чтобы не выбрасывать блины, оставшиеся после завтрака, их просто заливали насыщенным бульоном», — отметила Людмила.

Женщина добавила, что со временем это блюдо приобрело огромную популярность по всей стране. На юге Германии она до сих пор присутствует в меню большинства ресторанов, однако вчерашние остатки уже никто не спасает — блины выпекают специально для приготовления этого супа.

Кроме того, украинка обратила внимание на особенности подачи и вкусовые качества немецкого блюда.

«Вкус у него очень нежный, домашний и уютный. Блины нужно скрутить трубочкой, нарезать полосками шириной примерно 5–7 миллиметров, затем заливаем всё это горячим бульоном, посыпаем петрушкой или нежным шнит-луком. Есть этот суп нужно сразу, пока блины не успели размокнуть. И это действительно вкусно и чем-то напоминает суп с макаронами», — рассказала украинка.

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Украинцы за рубежом — последние новости

В Германии распространена практика выбрасывать старую мебель и хлам прямо из окон или с балконов многоэтажек — украинка, проживающая там, за несколько месяцев трижды наблюдала подобное и отмечает, что это не запрещено, хотя формально требует ограждения территории и контроля. Она удивляется, что за такое решение не наказывают (в отличие от стирки в воскресенье или приготовления барбекю возле дома), а нарушение правил влечет за собой ответственность только при наличии фактического ущерба.

Также стоит отметить, что в Германии рыбалка строго регламентирована: требуется специальное обучение, лицензия и четкий перечень снаряжения, в частности сачок с пластиковой сеткой и метр для измерения улова, а рыбу запрещено брать голыми руками или оставлять недопустимого размера. Нарушения грозят крупными штрафами, а в некоторых землях, таких как Тюрингия, действуют временные сборы (25 евро за три месяца) и однодневные разрешения (19 евро) только для определенных водоемов, поэтому стоит внимательно изучить местные правила, чтобы избежать неприятностей.

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