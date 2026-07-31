"Самий крінжовий німецький суп": українка шокувала незвичною стравою, яку обожнюють німці

Українка розповіла про незвичний суп, який обожнюють німці / © Credits

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Здивувати за кордоном можуть не лише побутові звичаї, а й місцева кухня, адже традиційні німецькі страви часто мають давню та досить специфічну історію.

Своїми враженнями від місцевих страв поділилася у TikTok українська біженка Людмила Русіна.

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За її словами, справжньою несподіванкою для українців є традиційний Flädlesuppe — прозорий бульйон із млинцями, який має багату історію.

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«Це самий крінжовий суп у Німеччині — з млинцями. Він тут дуже популярний. Спочатку варю бульйон — найкращий яловичий, але можна і курячий. А далі, раз уже суп з млинцями, то логічно треба смажити тоненькі млинці. А придумали цей фледезупе економні німці у XVI столітті на півдні Німеччини. Щоб не викидати млинці, які залишилися після сніданку, їх просто заливали насиченим бульйоном», — зазначила Людмила.

Жінка додала, що з часом страва здобула шалену популярність у всій країні. На півдні Німеччини вона й досі присутня в меню більшості ресторанів, проте вчорашні залишки вже ніхто не рятує — млинці випікають спеціально для приготування цього супу.

Окремо українка звернула увагу на особливості подачі та смакові якості німецької страви.

«Смак у нього дуже ніжний, домашній і затишний. Млинці потрібно скрутити трубочкою, нарізати смужками завширшки приблизно 5-7 міліметрів, потім заливаємо це все гарячим бульйоном, посипаємо петрушкою або ніжною шніт-цибулею. Їсти цей суп потрібно відразу, поки млинці не встигли розмокнути. І це дійсно смачно і дещо схоже на суп з макаронами», — розповіла українка.

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Українці за кордоном — останні новини

У Німеччині поширена практика викидати старі меблі та непотріб просто з вікон чи балконів багатоповерхівок — українка, яка мешкає там, за кілька місяців тричі спостерігала таке, і зазначає, що це не заборонено, хоча формально вимагає огородження території та контролю. Вона дивується, що за таке рішення не карають (на відміну від прання в неділю чи гриля біля будинку), а порушення правил тягне відповідальність лише за наявності фактичної шкоди.

Також варто зазначити, що у Німеччині риболовля суворо регламентована: потрібне спеціальне навчання, ліцензія та чіткий перелік спорядження, зокрема сачок із пластиковою сіткою та метр для вимірювання улову, а рибу заборонено брати сухими руками чи залишати недозволеного розміру. Порушення загрожують великими штрафами, а в деяких землях, як-от Тюрингія, діють тимчасові збори (25 євро за три місяці) й одноденні дозволи (19 євро) лише для певних водойм, тому варто уважно вивчити місцеві правила, щоб уникнути неприємностей.

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