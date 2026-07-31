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У Росії повідомляють про масовану атаку дронів: під ударом могли бути НПЗ і порт
У Татарстані та Дагестані місцеві жителі повідомляють про вибухи, роботу протиповітряної оборони та пожежі.
Уранці 31 липня у кількох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів.
У Нижньокамську в Татарстані було чути вибухи та роботу російської ППО. За попередньою інформацією, місцевий нафтопереробний завод почав скидати тиск через загрозу атаки.
Також про атаку повідомляють жителі Каспійська в Дагестані. За їхніми словами, ціллю безпілотників міг бути місцевий порт.
У Казані очевидці також заявили про роботу протиповітряної оборони. Після вибухів у місті нібито спалахнула пожежа.
Крім того, займання зафіксували поблизу об’єкта Wildberries у Татарстані. За попередніми даними, пожежа розпочалася після атаки.
Офіційної інформації про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі немає.
Як ми писали, у ніч проти 29 липня Рязань опинилася під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу та складу маркетплейсу Wildberries. На обох об'єктах виникли пожежі, а місцева влада підтвердила удари по промислових підприємствах. За повідомленнями російських ЗМІ та Telegram-каналів, вибухи також чули в Московській області, а очевидці публікували відео зі стовпами диму над Рязанню. Wildberries повідомив про евакуацію складу та тимчасове припинення його роботи.