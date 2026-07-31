Сальвадор Дали

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Звезды кажутся яркими и привлекательными только издалека, но вблизи их свет может оказаться невыносимым. То же самое касается и многих самых известных творческих гениев в истории, чьи странности и сложный характер превращали жизнь окружающих в настоящее испытание.

Издание Bored Panda собрало необычные привычки выдающихся художников.

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Стэнли Кубрик и его любовь к животным

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Стэнли Кубрик, подаривший миру такие фильмы, как «2001: Космическая одиссея», «Механический апельсин» и «Сияние», в профессиональных кругах имел репутацию непреклонного перфекциониста. Несмотря на замкнутый образ жизни и отстраненность от публики, знаменитый кинорежиссёр отличался особым отношением к животным. В его доме в своё время одновременно проживало шестнадцать кошек, которым он позволял свободно передвигаться даже в своём рабочем кабинете. Со временем эта домашняя коллекция только пополнялась, так что рядом с кинематографистом также жили четыре ослика и семь золотистых ретриверов.

График сна Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи оставил свой след практически во всех сферах: он проявил себя как художник, инженер, скульптор, архитектор, изобретатель и исследователь человеческой анатомии. Кроме того, художник искренне любил животных и считается одним из самых известных вегетарианцев в истории.

Леонардо да Винчи / © Фото из открытых источников

Несмотря на такую универсальность, было одно, что гений считал пустой тратой времени, — это обычный ночной сон. Стремясь максимально использовать каждое сутки, да Винчи перешел на полифазный режим, делая лишь несколько коротких перерывов на отдых в течение 24 часов.

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Чувство юмора Вольфганга Амадея Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт остаётся бесспорным символом классической музыки, чей гений подарил миру и драматическую «Лакримозу», и игривую «Волшебную флейту». Однако за величием композитора скрывается малоизвестная черта его характера — Моцарт обожал специфический туалетный юмор.

Его увлечение подобными шутками было настолько сильным, что он даже сочинил канон на шесть голосов под названием «Leck mich im Arsch», что буквально переводится как «Полижи меня в задницу». Этот пикантный факт прекрасно демонстрирует, что даже самым выдающимся музыкальным гениям были не чужды весьма приземлённые и провокационные развлечения.

Сальвадор Дали и его жена

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Сюрреализм у многих ассоциируется именно с Сальвадором Дали и его узнаваемыми накрашенными усами. Жизнь художника удивляла не меньше, чем его картины: от поездок в автомобиле, доверху наполненном цветной капустой, до прогулок по парижским улицам с муравьедом на поводке.

Однако самые причудливые правила царили в его личной жизни. Женившись на своей музе Гале, Дали боготворил её, словно божество. Он купил для неё целый замок, но впоследствии согласился на удивительное условие — приходить в гости к собственной жене художник мог исключительно по её письменному приглашению.

«Счастливая лягушка» Эдварда Грига

Норвежский композитор Эдвард Григ подарил миру знаменитые шедевры «В зале горного короля» и светлую мелодию «Утро», которую многие знают по популярным фильмам и рекламе. Предпосылкой такого грандиозного успеха был не только феноменальный талант, но и особый ритуал.

Композитор всегда носил в кармане пальто небольшую чугунную фигурку лягушки. Каждый раз перед выходом на сцену, а также во время работы или дирижирования Григ обязательно поглаживал свой карманный талисман на удачу. Учитывая его мировую славу, этот причудливый обряд действительно срабатывал.

Эрик Сати и его странности

Французский композитор Эрик Сати отличался не просто странностями, а совершенно непостижимым поведением. Прежде всего поражал его рацион: художник употреблял исключительно пищу белого цвета — от яиц, сахара, риса и кокосов до тертых костей и соли. Повседневная жизнь Сати подчинялась строгому распорядку с точностью до минуты: подъем в 7:18, обед в 12:11, ужин в 19:16, а сон — ровно в 22:37.

Кроме того, композитор увлекался необычным коллекционированием и собрал у себя дома более сотни зонтиков. А апогеем его эксцентричности стало основание собственной религиозной конфессии, единственным последователем которой он и оставался.

Гигиена Микеланджело

Великий скульптор и художник Микеланджело создал удивительные росписи Сикстинской капеллы, однако его собственные бытовые привычки были далеки от идеала. Творец западного искусства имел серьёзные проблемы с личной гигиеной: он мог неделями спать в одежде и обуви, совершенно не снимая сапог.

Художник принципиально избегал мытья и искренне считал водные процедуры опасными для жизни и здоровья. Впрочем, такая своеобразная позиция не помешала ему дожить до впечатляющих для той эпохи 89 лет.

Оноре де Бальзак и его 50 чашек кофе

«Если бы не кофе, нельзя было бы писать, то есть нельзя было бы жить», — утверждал выдающийся французский романист и драматург Оноре де Бальзак. Автор эпохальной «Человеческой комедии» относился к этому напитку как к настоящему эликсиру жизни и употреблял его практически непрерывно: по подсчётам исследователей, писатель выпивал около 50 чашек кофе ежедневно.

Такое огромное количество кофеина было для него необходимостью, ведь Бальзак придерживался изнурительного графика — он просыпался в час ночи и сразу садился за письменный стол, чтобы работать над своими шедеврами.

Альбер Камю и зоопарк

Французский писатель, лауреат Нобелевской премии и философ Альбер Камю считался воплощением интеллектуального гламура XX века. Он увлекался политическим активизмом, журналистикой, футболом и имел любимца — кота по имени Сигарета. Однако мало кто знает об ещё одной страсти художника: он был страстным поклонником фауны.

Альбер Камю / © thebubble.com

Во время визита в Нью-Йорк Камю посетил зоопарк в Центральном парке не один и не два раза, а целых двадцать раз, превратив эти посещения в свой ежедневный ритуал.

Домашние питомцы Фриды Кало

Эксцентричная мексиканская художница Фрида Кало всю жизнь боролась с тяжелыми заболеваниями, однако ее несгибаемый характер и образ жизни поражали окружающих. Особое место в сердце художницы занимала любовь к фауне: её дом напоминал настоящие джунгли, которые часто становились сюжетами для её сюрреалистических полотен.

Помимо собак, попугаев, кур и обезьян, Кало держала дома олененка Гранисо и орла с необычным прозвищем Гертрудис Кака Бланка. Последнее имя буквально переводится как «Гертруда Белый Птичий Помет», что в очередной раз подчеркивает провокационное и своеобразное чувство юмора выдающегося художника.

Вирджиния Вульф, Фридрих Ницше и «Стоячий стол»

Британская писательница-модернистка Вирджиния Вульф и немецкий философ Фридрих Ницше на первый взгляд кажутся совершенно разными личностями, однако их объединяла одна общая привычка. Оба мыслителя, вероятно, прекрасно чувствовали бы себя за современными столами для работы стоя, ведь творили исключительно на ногах.

И Вульф, и Ницше были убеждены, что именно такое положение тела — единственный верный путь к созданию по-настоящему глубоких и содержательных текстов.

Людвиг ван Бетховен и 60 кофейных зёрен

Выдающийся немецкий композитор Людвиг ван Бетховен сочинил знаменитую «Симфонию № 9», которая сегодня является официальным гимном Европейского Союза, уже полностью потеряв слух. За такими выдающимися творческими достижениями стояли строгая самодисциплина и довольно специфические утренние ритуалы.

Каждый день композитор собственноручно отсчитывал ровно 60 кофейных зерен для приготовления одной чашки идеального напитка. Кроме того, чтобы «перезагрузить» мозг и восстановить силы после длительной работы над музыкальными произведениями, Бетховен имел привычку обливать голову ледяной водой.

Очки Франца Шуберта

Выдающийся австрийский композитор Франц Шуберт, олицетворение музыкального романтизма и автор знаменитой «Аве Мария», страдал серьезными проблемами со зрением. Из-за этого ему приходилось носить очки. Шуберт относился к этому делу настолько добросовестно, что практически никогда их не снимал и даже ложился спать в очках, чтобы быть готовым сразу же записать ноты, если музыкальная идея придет ему в голову посреди ночи.

Машина Джорджии О’Киф

Выдающуюся художницу Джорджию О’Киф неофициально называют «матерью американского модернизма», однако для комфортного творчества у неё были довольно специфические требования. Стремясь к полному уединению и продуктивности, художница решила обустроить собственную мастерскую прямо на колесах.

В качестве мобильного рабочего места она использовала заднее сиденье автомобиля Ford Model A. Именно там, укрывшись от посторонних глаз, О’Киф часами создавала свои знаменитые картины.

Курт Кобейн и его волосы

Фронтмен Nirvana, бесспорно, излучает дух подростков, а сам этот дух некоторое время пахнул маслом — именно тогда, когда Курт покрасил волосы в красный цвет с помощью масла. Однако, чтобы не повредить свои ангельские волосы, он всё же не пренебрегал гигиеной и время от времени мыл их. Правда, не шампунем, а обычным мылом.

Парики Энди Уоргола

Энди Уорхол, ставший главным символом поп-арта, всегда легко выделялся из толпы. Художник был настоящим денди и чрезвычайно тщательно следил за своей внешностью, а его визитной карточкой стала знаменитая серебристо-белая прическа, которая на самом деле была париком.

Стремление к идеальному внешнему виду переросло в своеобразное страстное увлечение: Воргол начал коллекционировать эти аксессуары и со временем собрал впечатляющую коллекцию из 40 различных париков.

Гленн Гулд и его ипохондрия

Канадский виртуоз Гленн Гулд прославился в мире классической музыки не только непревзойденной техникой и самобытной манерой игры, но и крайне эксцентричным характером. Музыкант страдал от сильной ипохондрии: из-за панического страха перед микробами и простудами он даже в жару не снимал тёплое пальто и перчатки.

Кроме того, у Гулда было непреложное правило для выступлений — где бы ни проходил концерт, пианист всегда брал с собой свой любимый стул, отказываясь играть на каком-либо другом.

Револьвер Пабло Пикассо

Мало кто знает, что «Пабло Пикассо» — это лишь сокращённая версия его полного имени, которое на самом деле звучит как Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Чиприано де ла Сантисима Тринидад Руис-и-Пикассо.

Он прославился как непобедимая сила, куда бы ни пошёл: навсегда изменил искусство, игнорировал критиков и не боялся гестапо. В повседневной жизни он также был непреклонен — всегда носил с собой револьвер, поэтому мало кто осмеливался связываться с этой вспыльчивой испанской легендой.

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