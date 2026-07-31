- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1405
- Время на прочтение
- 1 мин
Государственный банк изменил правила для украинцев — что нужно знать
Теперь клиентам стала доступна возможность получения наличных кредитных средств без комиссий.
Государственный банк «Ощадбанк» обновил правила по услуге предоставления кредитов в наличных, в частности на восстановление, приобретение авто с подтверждением целевого использования средств и на энергонезависимость.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Ощадбанка».
Теперь оформление кредитования наличными деньгами во всех банковских отделениях будет происходить без взыскания дополнительной комиссии за оформление кредита.
Согласно внесенным изменениям по кредитованию наличными в банке, теперь предусмотрены следующие условия:
отменена комиссия в 1,99% за предоставление кредита
ставка 36% годовых будет распространяться на кредиты от 100 000 грн
Ранее «Ощадбанк» объяснил, для каких карт не будет действовать автоматическое продление срока действия до конца 2026 года. Речь идет о карточках, срок действия которых завершился или завершается начиная с февраля 2022 года.