Государственный банк изменил правила для украинцев — что нужно знать

"Ощадбанк" / © УНИАН

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Государственный банк «Ощадбанк» обновил правила по услуге предоставления кредитов в наличных, в частности на восстановление, приобретение авто с подтверждением целевого использования средств и на энергонезависимость.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Ощадбанка».

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Теперь оформление кредитования наличными деньгами во всех банковских отделениях будет происходить без взыскания дополнительной комиссии за оформление кредита.

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Согласно внесенным изменениям по кредитованию наличными в банке, теперь предусмотрены следующие условия:

отменена комиссия в 1,99% за предоставление кредита

ставка 36% годовых будет распространяться на кредиты от 100 000 грн

Ранее «Ощадбанк» объяснил, для каких карт не будет действовать автоматическое продление срока действия до конца 2026 года. Речь идет о карточках, срок действия которых завершился или завершается начиная с февраля 2022 года.

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