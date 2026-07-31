ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1405
Время на прочтение
1 мин

Государственный банк изменил правила для украинцев — что нужно знать

Теперь клиентам стала доступна возможность получения наличных кредитных средств без комиссий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
"Ощадбанк"

"Ощадбанк" / © УНИАН

Государственный банк «Ощадбанк» обновил правила по услуге предоставления кредитов в наличных, в частности на восстановление, приобретение авто с подтверждением целевого использования средств и на энергонезависимость.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Ощадбанка».

Теперь оформление кредитования наличными деньгами во всех банковских отделениях будет происходить без взыскания дополнительной комиссии за оформление кредита.

Согласно внесенным изменениям по кредитованию наличными в банке, теперь предусмотрены следующие условия:

  • отменена комиссия в 1,99% за предоставление кредита

  • ставка 36% годовых будет распространяться на кредиты от 100 000 грн

Ранее «Ощадбанк» объяснил, для каких карт не будет действовать автоматическое продление срока действия до конца 2026 года. Речь идет о карточках, срок действия которых завершился или завершается начиная с февраля 2022 года.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1405
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie