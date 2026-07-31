Ракета Х-101 упала в Польше во время атаки РФ: в ISW сделали тревожный вывод о действиях Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

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Вероятно, российская крылатая ракета Х-101 упала на территории восточной Польши в Люблинском воеводстве, примерно в 90 км от границы, во время массированной атаки РФ по западным регионам Украины в ночь против 30 июля.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент, заявил, что нет оснований считать, что целью ракеты была польская территория. Впрочем, отмечают аналитики, вторжение ракет и беспилотников России на территорию НАТО во время ударов по Украине, «судя по всему, является риском, с которым Кремль смирился».

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В ISW констатируют, что российские БПЛА уже нарушали воздушное пространство Альянса и поражали территорию его членов. Впрочем, это первый случай, когда российская ракета залетела в воздушное пространство НАТО.

«Поведение России, независимо от того, являются ли эти случаи умышленными или случайными, демонстрирует, как президент-диктатор Владимир Путин избрал безрассудную политику, принимающую риск, что ракетные атаки и удары дронов по западной Украине могут атаковать соседние государства. В частности, входящие в НАТО», — говорится в отчете.

В то же время в ISW оценивают, что, вероятно, НАТО, придется рассмотреть возможность заключения соглашений с Украиной о противовоздушной обороне как вопросе самообороны от ударов российских беспилотников по странам-членам, независимо от того, являются вторжения случайными или умышленными.

«Украинские войска пытаются помочь Альянсу защитить свое воздушное пространство и территорию во время масштабных российских ракетных ударов и ударов беспилотников, которые угрожают членам НАТО», — заключают в Институте.

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Ракета РФ в Польше

На рассвете 30 июля ракета залетела в Польшу во время массированного удара по Украине. В Люблинском воеводстве, в 80 км от украинской границы, звучали сирены. Жители Туробина и Тарнавы слышали взрывы. Утром в поле у этих населенных пунктов обнаружили огромную воронку.

Польский премьер Дональд Туск высказался после падения ракеты вблизи города Люблин о том, что целью, вероятно, была не Польша. Впрочем, добавил он, «два из объектов нарушили польское воздушное пространство».

В то же время в Европе жестко отреагировали на инцидент с ракетой в Польше. В частности, президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что действия Кремля составляют «угрозу всей Европе», ведь агрессия РФ выходит далеко за пределы Украины.

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