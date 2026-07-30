«Следующие 100 дней могут решить войну»: Туск заинтриговал заявлением после атаки РФ

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут оказаться решающими в войне. Инцидент с нарушением воздушного пространства страны лишь укрепил его решимость и дальше поддерживать Украину.

Об этом он заявил во время брифинга в Люблинском воеводстве, где упала ракета, пишет The Guardian.

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По словам Туска, безопасность Польши напрямую зависит от способности украинских военных эффективно защищать свое воздушное пространство.

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«Безопасность Польши однозначно зависит от эффективных действий украинских военных, в том числе в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, чего они все это время просили, возможно, эту баллистическую ракету не запустили бы в направлении Польши», — подчеркнул министр.

Глава правительства Польши добавил: Варшава решительно настроена сделать все возможное, «чтобы Украина не проиграла эту войну».

«Ситуация вполне ясна: следующие 100 дней могут решить судьбу этой войны, и шансы на победу составляют 50 на 50», — сказал Туск, вспоминая свой разговор с президентом Владимиром Зеленским накануне вечером.

Он указал на президента США Дональда Трампа, некоторых других людей и генерального директора SpaceX Илона Маска как на одних из самых влиятельных людей, которые могут разрешить исход конфликта.

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Как сообщалось, Туск заявил, что во время вчерашней встречи в Люблине президент Владимир Зеленский предупредил его о готовящемся РФ масштабном воздушном ударе по Украине. Польские службы продолжают устанавливать происхождение объекта, который залетел на территорию страны.

В то же время в Европе жестко отреагировали на инцидент с ракетой в Польше. В частности, президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что действия Кремля составляют «угрозу всей Европе», ведь агрессия РФ выходит далеко за пределы Украины.

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