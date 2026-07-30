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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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2697
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Ракета РФ залетела в Польшу: в Варшаве озвучили первые выводы — детали от СМИ

В настоящее время польские специалисты исследуют обломки объекта, но, предварительно, речь идет именно о российской крылатой ракете.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Падение ракеты в Польше.

Падение ракеты в Польше. / © rmf24.pl

Неизвестный объект, который ночью упал в Люблинском воеводстве близ Тарнавы-Колонии (Польша) во время атаки РФ на Украину, мог быть российской ракетой. Предварительные данные указывают на такой сценарий.

Об этом сообщили источники издания Wirtualna Polska в польском правительстве.

«Все указывает на то, что это российская ракета», — сказал чиновник.

Отмечается, что объект до сих пор исследуют саперные группы. Впрочем, предварительные данные свидетельствуют о падении именно российской ракеты.

Аналитики, отслеживающие ход войны в Украине и движение воздушных целей во время атак, сообщали, что российская крылатая ракета Х-101 могла залететь в польское воздушное пространство. По их данным, речь идет о ракете класса «воздух — земля», которая могла отклониться от маршрута во время массированного удара РФ 30 июля.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированной атаки на Украину российская ракета Х-101 залетела в Польшу, нарушив воздушное пространство НАТО. По его словам, этот инцидент в очередной раз демонстрирует необходимость усиления противовоздушной обороны, поскольку ее укрепление важно не только для защиты Украины, но и для безопасности всего евроатлантического пространства.

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Дата публикации
Количество просмотров
2697
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