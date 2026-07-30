Российская ракета Х-101 залетела в Польшу: в Украине сделали тревожное заявление

Взрывы. / © Associated Press

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Во время масштабной атаки РФ по Украине ночью 30 июля российская крылатая ракета Х-101 пролетела по территории Польши, нарушив воздушное пространство НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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По его словам, этот инцидент в очередной раз демонстрирует необходимость усиления украинского ПВО, ведь его укрепление важно не только для защиты Украины, но и для безопасности всего евроатлантического пространства.

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«Пролет российских ракет по территории Польши также напоминает, что для наших двух стран нет ничего важнее, чем противодействие нашему общему, древнему врагу, представляющему прямую угрозу для обоих наших народов. Во время этой жестокой войны все остальные разногласия следует отложить в сторону. Нашим главным приоритетом должна быть наша общая безопасность», — подчеркнул руководитель МИД.

Сибига отметил, что Киев информирует международных партнеров и организации о последствиях российской атаки по Украине. По его словам, Украина призывает мир к решительной реакции, усилению поддержки и увеличению давления на Россию.

«Цена продолжения этой войны для Путина должна быть значительно выше цены ее прекращения», — добавил дипломат.

Напомним, премьер Дональд Туск заявил, что во время массированного российского ракетного удара по Украине 30 июля было нарушено воздушное пространство Польши. Он созвал координационную группу в связи с инцидентом и срочно отправился в Люблинское воеводство.

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Польша поднимала в воздух истребители и самолета раннего радиолокационного обнаружения, а также приводила в боевую готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

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