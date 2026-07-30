РФ ударила по Житомирщине: среди пострадавших трое детей

Обстрел Житомирщины / © tsn.ua

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В Житомирской области во время массированной ракетно-дроновой атаки российских войск зафиксировано попадание по одному из аграрных предприятий в Коростенском районе. В результате удара пострадали пять человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, взрывная волна повредила жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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В медицинские учреждения госпитализировали троих детей и двух взрослых. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте работают спасатели, правоохранители, медики и представители местных властей. Продолжается ликвидация последствий российской атаки, а также фиксация повреждений и разрушений.

Глава ОВА призвал жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.

Как мы писали, в ночь на 30 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине. Главными целями атаки стали Киевская и Львовская. Всего оккупанты применили 358 средств воздушного нападения: 74 ракеты и 284 ударных беспилотника разных типов. Среди них - 4 ракеты "Циркон"/"Оникс", 9 баллистических "Искандер-М"/С-400/KN-23, 61 крылатая ракета Х-101/"Калибр" и 284 БпЛА (Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы). Под ударами также оказались *Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области. По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 320 воздушных целей: 1 баллистическую ракету, 54 крылатых ракет и 265 ударных беспилотников. В то же время зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных дронов на 20 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на 13 локациях. Информация о восьми ракетах уточняется.

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