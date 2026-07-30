После открытия гробницы польского короля загадочно умерли 15 человек: что их убило на самом деле

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После открытия гробницы польского короля Казимира IV Ягеллона в 1973 году скончались 15 человек, участвовавших в исследованиях или работавшие с останками монарха. Сначала трагедию связывали с так называемым «проклятием мумии», однако впоследствии ученые пришли к другому выводу.

Об этом пишет Popular Mechanics.

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В апреле 1973 года польские археологи получили специальное разрешение на открытие усыпальницы короля Казимира IV Ягеллона в Вавельском замке в Кракове.

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Уже через несколько дней после входа в склеп умерли четверо из двенадцати исследователей. В течение следующих десяти недель количество погибших возросло до десяти, а затем — до пятнадцати. Среди умерших были как находившиеся в гробнице, так и сотрудники лабораторий, работавших с останками.

Почему трагедию назвали новым «проклятием мумии»

После серии смертей многие вспомнили историю открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году, когда смерть руководителя экспедиции лорда Карнарвона породила легенду о «проклятии мумии». Именно поэтому польская трагедия быстро обросла мистическими версиями.

Однако современные исследования свидетельствуют, что истинная причина могла быть совсем другой.

После анализа воздуха и поверхностей внутри гробницы специалисты обнаружили очень высокую концентрацию спор грибков, в частности Aspergillus, Penicillium rubrum и Penicillium rugulosum.

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По данным исследователей, в закрытом пространстве эти микроорганизмы размножались около пяти веков. Во время открытия склепа их споры попали в воздух, вдыхаемый участниками экспедиции.

Почему грибок оказался смертельно опасным

В обычных условиях такие грибки часто вызывают только аллергические реакции или воспаления. Впрочем, в очень высокой концентрации они могут проникать глубоко в легкие, особенно если иммунная система человека ослаблена.

В таких случаях развивается инвазивный аспергиллез — опасное заболевание, которое без своевременного лечения может привести к смерти.

Исследователи считают, что развитию грибков способствовали условия погребения короля.

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Казимир IV Ягеллон скончался в 1492 году в возрасте 65 лет. Из-за сильной жары тело начало разлагаться еще до погребения. Монарха положили к простой деревянной гробу, которая за почти 500 лет полностью разрушилась.

В то же время грибки продолжали активно размножаться в герметично закрытом пространстве склепа.

В исследовании, опубликованном в 2015 году, ученые пришли к выводу, что уровень грибков в некоторых исторических криптах превышает рекомендованные нормы профессиональной безопасности.

Напомним, вблизи египетского города Луксор археологи обнаружили большую древнюю гробницу. В скале обнаружили 22 разрисованных деревянных гроба с мумиями женщин, которые пели во время церковных обрядов.

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