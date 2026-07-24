Ученые сделали открытие, которое может изменить наше представление о первобытных людях

Наскальные рисунки / © pexels.com

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Наскальные рисунки, сделанные еще в эру ледникового периода, могли быть не просто изображениями животных, а сложной системой передачи информации. К такому выводу пришли археологи после анализа более 500 рисунков в пещерах Страны Басков.

Об этом пишет IFLscience.

Автор исследования, археолог Университета Страны Басков Иньяки Интаурбе, проанализировал композиции в девяти пещерах, принадлежащих к магдаленской культуре, которая существовала примерно 18-14 тысяч лет назад.

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По его словам, расположение животных на стенах не было случайным.

«Наскальные рисунки создавались не случайно, а были тщательно организованы. Существовала иерархическая структура, в которой доминировала символика, связанная с тремя животными — конем, бизоном и горным козлом», — объяснил Иньяки Интаурбе.

Лошади, бизоны и козлы имели особое значение

Исследователь обнаружил, что именно эти три вида животных чаще всего занимали центральное место в композициях, в то время как другие фигуры размещались вокруг них. Кроме того, значение имело даже то, в какую сторону были повернуты изображения.

«Например, бизоны чаще всего были ориентированы налево, тогда как лошади смотрели направо», — отметил археолог.

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Особенно удивило ученых то, что одинаковая композиционная структура повторялась почти четыре тысячи лет.

Пещеры многократно посещали разные поколения людей, однако новые художники не нарушали установленный порядок.

«Это очень сложные объекты, которые долго использовали повторно. Интересно видеть, что при их создании всегда сохранялось уважение к этой структуре», — подчеркнул Иньяки Интаурбе.

Удастся ли расшифровать сообщения первобытных людей

Ученые предполагают, что наскальное искусство выполняло сразу несколько функций: могло быть способом передачи информации, а также имело ритуальное значение.

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«Мы уверены, что это был определенный способ коммуникации, поэтому они пытались передать какую-нибудь информацию. Но эта система настолько сложна, что объяснить ее одной универсальной трактовкой невозможно», — подытожил исследователь.

Археологи надеются, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как именно мыслили и общались люди, жившие десятки тысяч лет назад.

Напомним, вблизи Великой пирамиды ученые обнаружили две загадочные подземные аномалии. Что же скрывает песок, пока остается загадкой.

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