Трамп неожиданно высказался по поводу поставок оружия Украине и упомянул Путина

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не продает оружие Украине, и выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин также не поставляет оружие Ирану.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента США, во время его визита в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин заверил его, что Китай не будет поставлять и не будет продавать вооружение Исламской Республике Иран, в том числе через китайские компании.

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«Президент Си во время нашей недавней встречи в Пекине сказал мне, что ни при каких обстоятельствах не будет поставлять и не будет продавать оружие Исламской Республике Иран — и это касается также китайских компаний. Учитывая наши отношения, я верю ему на слово», — написал Трамп.

Американский президент также заявил, что аналогичные заверения он получил от президента РФ Владимира Путина.

«Президент Путин, несмотря на ужасную войну в Украине, сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану. Он понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что страны Альянса оплачивают американское вооружение по полной стоимости, а дальнейшее распределение этого оружия, по его словам, осуществляется уже без участия Вашингтона.

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«Они платят полную цену, а как именно распределяется это оружие — мне неизвестно», — заявил он.

Трамп также выразил уверенность в том, что ни Китай, ни Россия не заинтересованы в военной поддержке Ирана, поскольку это, по его мнению, не соответствует их интересам.

Пост Дональда Трампа о продаже оружия

В то же время следует отметить, что Украина получает американское вооружение в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициативы США и НАТО, которая предусматривает финансирование странами Альянса закупок для Украины критически важного вооружения и военной техники американского производства.

Таким образом, Соединенные Штаты поставляют оружие союзникам по НАТО, которые оплачивают его закупку и передают Украине в соответствии с согласованным механизмом.

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Напомним, накануне, 23 июля, госсекретарь Марко Рубио заявил, что политика США в отношении продажи оружия Украине не изменилась, комментируя сообщение о требовании со стороны главы МИД России Сергея Лаврова прекратить поставки.

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