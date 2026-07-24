Трамп изменил отношение к Зеленскому: президент Украины назвал главную причину

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп понял позицию Киева относительно прекращения огня и стремления к миру. По мнению украинского лидера, это изменило отношение к нему со стороны главы Белого дома.

Об этом Зеленский рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

По словам президента Украины, Трамп осознал, что именно Украина стремится как можно скорее завершить войну, тогда как ранее звучали утверждения о том, что Киев якобы не заинтересован в прекращении боевых действий.

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«Он понял, что мы хотим остановить её [войну]. Он понял, что мы действительно хотим мира, хотя раньше звучало много голосов о том, что Украина не хочет останавливаться», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что для Украины высшей ценностью является жизнь людей, поэтому прекращение огня является наилучшим сценарием, если это станет возможным.

«Если завтра мы сможем остановить войну, заключить перемирие — это лучше, чем воевать 10, 20 лет ради победы и терять своих людей. Конечно, прекращение огня — это лучше», — отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что считает изменение отношения Дональда Трампа к себе результатом откровенного диалога между ними.

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«Я думаю, что президент Трамп начал мне доверять. И это важно. Я считаю, что это ключевой момент», — сказал он.

По словам президента Украины, он постепенно разъяснял американскому коллеге позицию Украины, и это принесло результат.

«Не знаю, в какой момент — возможно, в Риме, — но шаг за шагом я пытался объяснить. И я думаю, что он меня очень хорошо понял», — подытожил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США на следующей неделе встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Поездка украинского лидера запланирована на 28 июля.

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