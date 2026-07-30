Полиция Польши / © PAP

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Во время российской атаки на Украину утром 30 июля звучали сирены в Люблинском воеводстве (Польша), что за 80 км от украинской границы. Взрывы произошли вблизи Туробина и Тарнавы. Впоследствии в поле обнаружили огромный кратер.

Что известно о последствиях российской атаки в Польше читайте в материале ТСН.ua.

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Издание RMF24 и Wiadomości WP со ссылкой на чиновников и спасательные службы сообщили, что на рассвете в Люблинском воеводстве завывали сирены. В польском воздушном пространстве был обнаружен неузнаваемый объект. Утром в Тарнава-Колонии был обнаружен большой кратер от падения неизвестного объекта.

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Воздушная цель в Польше

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что радар системы ПВО зафиксировал активность по меньшей мере десятка ракет, действовавших в западных областях Украины, «которые из-за направления своего полета могли представлять потенциальную угрозу для польского воздушного пространства».

Отмечается, что ближе всего к границе Республики Польша оказался один из объектов, «который в 3:29 приблизился на расстояние около 5 км, после чего изменил направление полета и направился на восток».

«В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный двигавшийся на запад объект. Истребитель F-16 был направлен в этот район для его идентификации и перехвата. В 3.46, прежде чем удалось провести четкую идентификацию, объект исчез с радиолокационных показателей», — говорится в заявлении.

Военные добавили, что на место происшествия был направлен вертолет Ми-24, экипаж которого обнаружил вероятное место аварии на незастроенной территории вблизи города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

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Взрывы и воронки возле Люблина

Полиция Люблина сообщила, что на рассвете пожарные получили сообщение о взрыве вблизи Туробина и Тарнавы. Кроме того, в штаб-квартире пожарной службы воеводства сообщили, что, кроме взрывов, в небе слышался громкий шум.

«Очередной офицер направил на место происшествия полицейские патрули. После пяти часов полицейские обнаружили в поле кратер и разбросанные обломки неизвестного объекта между городами Тарнава-Колония и Токары, на расстоянии примерно 2 км от населенных пунктов», — говорится в сообщении полиции.

По словам спикера Люблинского воеводского командира Государственной пожарной служб Томаша Стахиры, диаметр воронки в Тарнави-Колонии составляет примерно 10 метров. Вблизи были найдены обгоревшие металлические элементы.

Пожарные и полиция, в том числе и занимающаяся борьбой с терроризмом, охраняют место происшествия, а вертолет патрулирует территорию с воздуха. Продолжается расследование по инциденту.

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В Люблинском районе завывали сирены. Карты Google.

Сирены в Люблинском воеводстве

Около 3:50 жителей Люблина и большинства уездов Люблинского воеводства (за исключением северной части) разбудил громкий звук сирен воздушной тревоги. Сирены были включены по запросу Центра правительственной безопасности из-за возможной воздушной угрозы.

Сигнал в Люблине выл примерно 10 минут. После четырех часов утра тревога была отменена.

Напомним, на рассвете 30 июля польская армия поднимала в воздух истребители и самолет раннего радиолокационного обнаружения. Также в боевую готовность приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В то же время военные отмечали, что действия носят превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.

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